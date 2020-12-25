WSJ: «чрезмерные расходы» — администрация Байдена подумывает сэкономить на ядерном арсенале США

Администрация Джо Байдена планирует пересмотреть программу модернизации ядерных сил США, стремясь урезать эту статью расходов, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, это во многом может быть связано как с предвыборными обещаниями избранного президента, так и намерением пересмотреть доктрину США, в рамках которой ядерное оружие будет использоваться исключительно для сдерживания и ответного удара.

Администрация Джо Байдена планирует пересмотреть программу модернизации ядерных сил США с бюджетом в $1,2 трлн с тем, чтобы урезать эту статью расходов, а также сократить роль ядерных вооружений в стратегии Пентагона, пишет The Wall Street Journal.

В ходе предвыборной кампании избранный президент Джо Байден пообещал уменьшить «чрезмерные расходы» США на ядерное оружие, раскритиковав при этом решение Дональда Трампа о разработке новых ракетных систем морского базирования.

По всей видимости, по мнению ряда чиновников, новая администрация США также пересмотрит решение Пентагона о начале разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) наземного базирования, стоимость которой оценивается более чем в $100 млрд.

«Нам нужно модернизировать наши средства сдерживания, — полагает один бывший американский чиновник. — Но мы не можем тратить на это столько денег, сколько на это сейчас выделяют».

Между тем ожидания подобных перемен подстегнули дискуссии о будущем ядерного сдерживания США. Чиновники Трампа утверждают, что США давно пора вплотную заняться разработкой новых ядерных систем воздушного, наземного и морского базирования, которые получили название ядерной триады, отмечая, что многие из этих программ в своё время поддержала администрация Обамы.

С другой стороны, сторонники контроля над вооружениями считают, что растущий дефицит федерального бюджета вкупе с перспективой новых переговоров с русскими могут проторить путь для сворачивания ядерной модернизации.

Живости спорам добавляет также предвыборное обещание Байдена сузить роль ядерного оружия в рамках военной доктрины США. В своё время избранный президент сообщил, что его «единственной целью» должно быть сдерживание или ответ на ядерную атаку.

В случае если Байден сдержит слово, это ознаменует собой отход от нынешней военной доктрины США, декларирующей, что Вашингтон может прибегнуть к ядерному оружию в «чрезвычайных обстоятельствах» для ответа на «серьёзную стратегическую атаку неядерными средствами».

При этом избранный президент не уточнил, насколько быстро он планирует начать реализовывать подобную стратегию, оговорившись, что собирается провести консультации на этот счёт с американскими военными и союзниками США.

Тем не менее, по словам экс-чиновников, урезание роли ядерного оружия повлечёт за собой необходимость укрепить неядерный военный потенциал. Кроме того, такой ход может привести к росту расходов на содержание ядерных вооружений. При этом Байден заявил, что хочет продлить договор СНВ-III с Россией о контроле над вооружениями, срок действия которого истекает в феврале.

Наибольшее значение в ходе споров играют планы Пентагона заменить устаревающую ракету Minuteman III новой МБР, которая встанет на боевое дежурство примерно через десять лет. По оценкам Минобороны, общая стоимость закупок и обслуживания ракеты до 2070-х годов составит $264 млрд.

В своём исследовании, которое было отправлено переходной команде Байдена, Джордж Перкович и Пранай Вадди из Фонда Карнеги за международный мир рекомендовали остановить программу развития новых МБР до начала переговоров об установлении более строгого режима контроля над ракетными вооружениями США и России.

«Приостановка решения о строительстве новой МБР приведёт к отсрочке значительных расходов и даст время на продолжение переговоров по вооружениям с русскими, — отметил Перкович. — Если с русскими ничего не выйдет, вы сможете вернуться к программе».

Подобный подход подразумевает продление срока службы ракет Minuteman III, которые были приняты на вооружение ещё в 70-х годах. Это будет возможно в том случае если США сократят количество боеготовых Minuteman с 400 до 300 штук, использовав компоненты, образовавшиеся в ходе уменьшения арсенала для техобслуживания оставшихся ракет.

Другие эксперты, напротив, уверены, что новой администрации следует сделать ставку на новые МБР. «Из всех трёх столпов ядерной триады, включая Minuteman III, песок сыплется», — считает генерал-лейтенант ВВС США в отставке Фрэнк Клотц.

Но есть и другие решения. Отметить могут, например, программу развития крылатой ракеты морского базирования, к которой администрация Трампа призывала ещё в 2018 году. Эта ракета ещё находится в стадии разработки притом, что некоторые эксперты считают, что Пентагон может видеть в ней потенциальный козырь на переговорах с Москвой.