Китайский эксперт: у Китая теперь достаточно потенциала, чтобы ответить на ядерный удар

КНР придерживается принципа не применять ядерное оружие первой, поэтому её стратегия в этой сфере заключается в защите собственного арсенала, чтобы в случае атаки сохранить возможность нанести ответный удар, пишет South China Morning Post. Как заявил бывший полковник китайской армии Ван Сянсуй, благодаря масштабным улучшениям, проделанным за последние 20 лет, теперь у Пекина есть такой потенциал, что послужит для сдерживания потенциальных противников.

На протяжении двух последних десятилетий Китай укреплял свой ядерный арсенал, чтобы обеспечить себе мощный оборонный потенциал, иметь возможность при необходимости нанести ответный удар и сдерживать потенциальных врагов, пишет South China Morning Post.

Как заявил бывший полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а теперь профессор Пекинского университета авиации и космонавтики Ван Сянсуй, такие меры, которые среди прочего включают в себя и обширную сеть тоннелей, чтобы перевозить и защищать ракеты, могут гарантировать безопасность КНР «при худшем сценарии».

«Ядерные удары по Китаю всегда были одной из военных опций для США. Однако благодаря нашим улучшениям и изменениям, сделанным за последние 20 лет, эта опция для Америки становится всё более проблематичной», — отметил Ван в ходе встречи за закрытыми дверями на недавней конференции Моганьшань.

Не ссылаясь на какие-либо определённые источники, эксперт подчеркнул, что, по некоторым прошлым оценкам США, только одна китайская боеголовка сможет пережить потенциальный удар Вашингтона и достигнуть американской территории при ответной атаке. Согласно записям его заявлений, Ван назвал такие расчёты «очевидным вздором». Он заверил, что за несколько лет Пекин предпринял ряд мер, чтобы обеспечить себе надёжный потенциал «второго удара», которым можно будет ответить на атаку.

По словам бывшего китайского военного, Китай подготовил всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы иметь возможность оперативно нанести мощный ответный удар по предполагаемому противнику. Помимо тоннелей и продвинутых ракет, Пекин расширил зоны своей военно-морской активности в Южно-Китайском и Жёлтом морях, чтобы там свободно могли действовать подлодки.

Как напоминает South China Morning Post, Китай придерживается принципа не применять ядерное оружие первым. На сегодня у КНР насчитывается от 200 до 300 боеголовок — не слишком внушительные запасы по сравнению с Россией и Америкой, у каждой из которых в рабочем состоянии находятся по меньшей мере по 4 тыс. боеголовок. Таким образом для Пекина военная стратегия в плане ядерного оружия заключается в том, чтобы имеющийся арсенал пережил первый удар неприятеля.

В 2018 году государственные китайские СМИ сообщали, что армия построила «подземную Великую стену», состоящую из 5 тыс. км тоннелей по всей стране, по которым можно перевозить ядерные ракеты, прятать их и даже совершать запуски. Кроме того, в случае если пострадают наземные комплексы, свой ответный удар Пекин может нанести со стратегических атомных подводных лодок Jin тип 094, оснащённых баллистическими ракетами JL-2, дальность действия которых составляет 7,4 тыс. км.

В своём выступлении Ван также обратил внимание на новые гиперзвуковые ракеты Поднебесной DF-17, по утверждениям, достаточно быстрые, чтобы пройти через американские системы ПРО. Впервые эксперт сообщил и об успешных испытаниях баллистических ракет — «убийц авианосцев» DF-26B и DF-21D в августе.

По мнению Вана, все эти факторы делают невозможным мощный ядерный удар США по Китаю.