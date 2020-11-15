SCMP: чтобы догнать армию США, в Китае рассчитывают на модернизацию и технологии

Китай задался целью к 2027 году обзавестись полностью современной армией, на равных с американской, пишет South China Morning Post. Для этого, по мнению экспертов и высокопоставленных чиновников КНР, необходимо большее внимание уделять внедрению новейших технологий, а сейчас оборонный потенциал страны не соответствует ни её статусу, ни потребностям.

Если Китай хочет трансформировать свою армию в современные вооружённые силы, способные конкурировать с ведущими державами, ему нужно опираться на передовые технологии, вроде искусственного интеллекта. Об этом говорится в новой правительственной брошюре, в которой видные эксперты и высокопоставленные представители руководства КНР, включая самого председателя Си Цзиньпина, изложили основные пункты плана развития страны на следующие пять лет, сообщает South China Morning Post.

Согласно коммюнике, опубликованному в прошлом месяце после правительственной встречи на высшем уровне, власти КНР собираются к 2027 году превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в полноправные современные вооружённые силы. Как утверждают аналитики, цель Пекина — создать армию, которая будет на равных с американской.

В своей статье для буклета, озаглавленной «Ускорение модернизации обороны и армии» заместитель председателя Центрального военного совета КНР Сюй Цилян подчеркнул важность новейших технологий в процессе совершенствования НОАК. По словам Сюя, армия должна уделять большее внимание разработкам боевых стратегий, а не только мерам реагирования на конфликты.

«Чтобы достичь комплексных инноваций, Китай должен идти в ногу с современными усовершенствованиями и делать упор на использование «умных технологий», — считает китайский чиновник. В модернизации, по его мнению, в том числе нуждаются и военная теория, военные формирования, личный состав и стратегическое управление. «Всегда стоит помнить, что страна будет в опасности, если она забывает о войне или недостаточно к ней готовится», — подчеркнул Сюй.

Схожие соображения о необходимости модернизации и внедрения последних разработок были изложены и в другой статье в той же брошюре, отмечает South China Morning Post. Издание цитирует: «Сейчас постепенно разворачивается новый этап научной и технологической, промышленной и военной революции… создание умной армии стало распространённым международным явлением». Как указано в статье, преобразования в военной сфере прежде всего должны заключаться в создании военных сил, ориентированных не на труд человека, а на новейшие технологии — по большей части отечественной разработки.

В другой статье военный аналитик Е Цзяньлян заявил, что Китаю необходимо усилить свою военную мощь, потому что сегодня она не равна его мощи экономической. «Оборонный потенциал Китая не соответствует его статусу на международной арене или его потребностям в сфере национальной безопасности… История неоднократно доказывала, что сильную страну можно построить, только сочетая экономическую мощь с военной… Когда меч недостаточно острый, страну может ждать крах», — предупредил эксперт.