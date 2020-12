Hill: закрытие Госдепом двух консульств в России — прелюдия для ожидаемого ухудшения отношений с Москвой

Госдеп США в письме, адресованном высокопоставленным членам конгресса, сообщил о своих планах закрыть два оставшихся американских консульства в России, пишет The Hill. Как отмечает издание, нынешнее сокращение дипломатического присутствия Соединённых Штатов в России — это прелюдия для ожидаемого ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Госдепартамент США проинформировал конгресс о своих планах закрыть два оставшихся американских консульства в России из-за ограничений, установленных Москвой на количество дипломатов, которым разрешено находиться в стране, пишет The Hill со ссылкой на оказавшееся в распоряжении издания письмо, адресованное высокопоставленным лицам конгресса.



В документе, в частности, говорится, что Вашингтон окончательно закроет американское консульство во Владивостоке и временно прекратит работу консульства в Екатеринбурге.



Как отмечает издание, это письмо было отправлено ещё 10 декабря, за три дня до появления новостей о крупном взломе государственных структур США, организатором которого считают элитное российское подразделение по кибершпионажу.



В документе указывается, что закрытие консульств — это «ответ на текущие кадровые проблемы дипмиссии США в России в связи с введённым Москвой в 2017 году ограничением на количество персонала дипмиссии США и из-за образовавшейся тупиковой ситуации с Россией по вопросу дипломатических виз».



Нынешний шаг американских властей означает, что посольство в Москве станет единственным дипломатическим представительством Соединённых Штатов в России.



В результате, США останутся без дипломатического присутствия на огромной части российской территории, что будет препятствовать как попыткам американцев поехать в эту страну, так и попыткам россиян получить американскую визу, пишет The Hill.



Как пишет The Hill, сокращение дипломатического присутствия США в России — прелюдия для ожидаемого ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой.