Hill: закрытие Госдепом двух консульств в России — прелюдия для ожидаемого ухудшения отношений с Москвой

14:06 Антитела к коронавирусу могут передаваться детям с молоком матери Антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 могут передаваться детям с молоком матери, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

14:05 Это'О поделился ожиданиями от противостояния «Барселоны» и ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов Бывший футболист «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самуэль Это'О поделился ожиданиями от противостояния «Барселоны» и ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

14:00 Это'О ответил на вопрос о возобновлении карьеры Бывший футболист «Анжи», «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна Самуэль Это'О ответил на вопрос о возобновлении карьеры.

13:52 Рогозин назвал контролируемой ситуацию с утечкой воздуха на МКС Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация с утечкой воздуха на Международной космической станции (МКС) находится под контролем.

13:46 Швеция обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала Сборная Швеции обыграла команду Финляндии во втором матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

13:41 Назван возможный срок иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной» Иммунитет от коронавирусной инфекции после получения вакцины «ЭпиВакКорона», предположительно, может сохраняться как минимум в течение полугода, сообщил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

13:39 «Локомотив» продлил контракт с польским футболистом Рыбусом Московский «Локомотив» продлил соглашение с польским защитником Мацеем Рыбусом.

13:29 Попова рассказала, кому не нужно прививаться от коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1» рассказала, что прививка от коронавирусной инфекции COVID-19 не нужна тем, у кого уже есть антитела.

13:25 Зеппельт раскритиковал CAS за решение по делу о допинге в российском спорте Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал решение, принятое Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

13:22 Первый пуск «Ангары» с кораблём «Орёл» запланирован на конец 2023 года Первый пуск ракеты-носителя «Ангара» с новым пилотируемым космическим кораблём «Орёл» запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

13:12 Собянин назвал сроки завершения острого этапа борьбы с COVID-19 Мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1» заявил, что самый острый период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 завершится через несколько месяцев.

13:12 СМИ: Футболист «Барселоны» может завершить карьеру из-за травмы Защитник «Барселоны» Мусса Ваге, выступающий за греческий ПАОК на правах аренды, получил тяжёлую травму в матче местной Суперлиги против «Ариса».

12:58 Новиков заявил, что уход Гончаренко навредит ЦСКА Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает, что ЦСКА не стоит увольнять наставника команды Виктора Гончаренко.

12:58 Военные завершили строительство водовода в Севастополе Министерство обороны России сообщило, что сдало в эксплуатацию водовод мощностью 15 тыс. куб. м / сут в Севастополе.

12:47 «Вектор» сообщил о схожих с COVID-19 и неопасных людям коронавирусах Директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1» рассказал, что обнаружены коронавирусы, почти схожие с SARS-CoV-2, однако не представляющие опасность для человека.

12:45 Это'О — о попадании в аварию: Бог дал мне второй шанс Бывший футболист «Анжи» Самуэль Это'О рассказал о том, как в начале ноября попал в аварию в Камеруне.

12:44 Россия вернёт в Боснию и Герцеговину подаренную Лаврову икону Министерство иностранных дел России сообщило, что икона, которая была подарена главе российского МИД Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине (БиГ), будет возвращена дарителям для уточнения её истории.

12:40 Посол ЧМ-2022 по футболу рассказал о подготовке Катара к турниру Посол чемпионата мира — 2022 и один из самых известных африканских футболистов в истории Самуэль Это'О рассказал, как в Катаре проходит подготовка к турниру.

12:31 Массажист Кокорина объяснил, почему форвард «Спартака» часто травмируется Сергей Колесников, массажист форварда московского «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

12:29 Гинцбург рассказал, когда вакцина может не дать защиты от коронавируса У людей с иммунодефицитом или в стрессовом состоянии во время вакцинации от коронавирусной инфекции могут не сформироваться защитные антитела и клетки памяти, рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

12:24 Названы возможные сроки окончания эпидемии коронавируса в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1», что эпидемия коронавируса в стране может закончиться к весне.

12:18 Песков объяснил неоднозначное отношение на Западе к российской вакцине Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» объяснил конкуренцией неоднозначное отношение на Западе к российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.

12:17 Источник: игроки НХЛ получат право отказаться от участия в новом сезоне Согласно предварительному соглашению между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и профсоюзом хоккеистов лиги, у игроков будет право отказаться от участия в новом сезоне, если сам хоккеист или ближайший член его семьи будет признан подверженным высокому риску заболевания коронавирусом.

12:08 В «Векторе» сообщили о разработке вакцины против кори и коронавируса Гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1» о разработке в России вакцины, которая способна одновременно защищать от кори и коронавируса.

12:04 Клебо: надеюсь и верю, что мы сможем выйти на старт ЧМ в этом сезоне Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что не теряет надежды принять участие в чемпионате мира.

12:01 Пашинян прокомментировал работу российских пограничников в Армении Российские пограничники в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении обеспечивают безопасность и выполнение договорённостей о прекращении боевых действий в регионе, заявил в обращении к нации армянский премьер-министр Никол Пашинян.

11:54 Мурашко рассказал, сколько россиян планируется привить от коронавируса В России планируется провакцинировать от коронавирусной инфекции около 60% взрослого населения, сообщил в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

11:51 Моуринью: возможно, Флик станет тренером года, если возьмёт семь трофеев за сезон Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает, что награду международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) «Тренер года» должен был получить наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

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11:38 Сёмин принял участие в съёмках шоу «Ледниковый период» Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от участия в съёмках спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период».

11:32 В Совфеде отреагировали на заявление Помпео о России Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия находится в списке врагов Америки.

11:31 Регулятор США изучает около пяти случаев аллергии на вакцину Pfizer Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США изучает около пяти случаев аллергических реакций после введения вакцины американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.

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11:07 США объяснили решение по генконсульствам во Владивостоке и Екатеринбурге Посольство США в Москве сообщило, что решение Вашингтона закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге принято для оптимизации работы американской дипмиссии в России.

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10:53 За сутки в России 26 109 человек вылечились от коронавируса В России за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции COVID-19 26 109 пациентов. Общее число вылечившихся достигло 2 254 742. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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10:41 Кабмин выделит 750 млн рублей на замену старых лифтов в домах Правительство России выделит 750 млн рублей на замену старых лифтов в многоквартирных домах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.

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