Euronews: депортация цыган из Франции в Бельгию превратилась в спектакль

Полиция Франции регулярно высылает в соседнюю Бельгию табор румынских цыган, которые тут же возвращаются обратно. Хотя формально они являются гражданами ЕС, однако правительство Франции отказывает им в праве на постоянное проживание. В результате депортация превращается в спектакль, за очередной сценой которого наблюдала корреспондент Euronews рядом с французским городом Лилль.
Ранним утром группа цыган, живущих в окрестностях французского Лилля, готовится ехать к городским властям с жалобами. За неделю до этого в их нелегальное поселение нагрянули полицейские, отобрали документы и велели явиться в участок для оформления депортации.
Эти рома являются гражданами Румынии — и соответственно, Евросоюза. Но правительство Франции отказывает им в праве на постоянное проживание в стране. Обитатель табора Виктор с возмущением вспоминает полицейскую облаву.
ВИКТОР, обитатель цыганского табора: Они били в дверь, кричали: «Это полиция! Предъявите удостоверения личности». Это нехорошо! Я приехал сюда искать работу, а не воровать или что-нибудь ещё.
Несколько гражданских активистов помогают цыганам и пытаются воспрепятствовать их выдворению в соседнюю Бельгию. Корреспондент Euronews Елена Каваллоне передаёт:
ЕЛЕНА КАВАЛЛОНЕ, корреспондент Euronews: За мной Франция, а здесь — Бельгия. Мы находимся на границе между двумя странами. И сюда полиция собирается привезти цыган, осуществив тем самым предписанную депортацию. Мы будем ждать, соблюдать осторожность и стараться быть незамеченными, чтобы не сорвать полицейскую операцию и не подвергнуть опасности тех, кто в неё втянут.
В конце операции полиция возвращает группе рома документы, оформляет им справки о произведённой высылке из Франции, а затем просто оставляет их у дороги. Цыгане пересекают бельгийскую границу — и менее чем через 15 минут движутся обратно в направлении Лилля.
По словам активистов, полиция уже десять лет повторяет такую «инсценировку» запугивания, задержания и депортации. Юрист организации «Коллектив солидарности с рома» объясняет это тем, что власти пытаются показать избирателям, что выполняют их наказы.
ДОМИНИК ПЛАНККЕ, юрист: Сотрудники префектуры и пограничной полиции делают вид, что выполняют порученное им дело. Они врываются в табор, когда люди там спят, и всё уже происходит просто. Только рома подвергаются такому обращению! Власти обещают выгонять нелегально находящихся во Франции лиц, и эти рома улучшают им статистику.
В 2020 году из этого цыганского лагеря было совершено 13 массовых депортаций, а с начала нынешнего года это уже вторая. В сумме это примерно 13 процентов от общего числа изгнаний за рубеж по всему региону Лилля. Юрист считает эти депортации не только фальшивыми, но и контрпродуктивными.
ДОМИНИК ПЛАНККЕ: Что бы с этими рома ни делали — они не видят своего будущего нигде, кроме нашей страны. А эти изгнания мешают их интеграции и трудоустройству.
Злоключения с облавой, депортацией и возвращением пока закончены. Виктор и его жена могут чувствовать себя в безопасности,хотя бы до следующего «спектакля».
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