Guardian: эксперт ООН призвал испанцев посмотреться в зеркало и не отказывать нуждающимся в помощи

Чиновник ООН приехал в Испанию и пришёл к выводу, что, хотя страна уже оправилась от кризиса 2008 года, там по-прежнему слишком мало делается для помощи бедным, цыганам и мигрантам. Так что он призвал новые испанские власти обратить особое внимание на этот вопрос, пишет Guardian.

Испания оставляет людей в бедности и не относится к социальным правам всерьёз, несмотря на то, что её экономика восстанавливается. К таким выводам пришёл специальный докладчик ООН Филип Альстон, который провёл в стране 12 дней, пишет Guardian. По его мнению, хоть страна и оправилась от кризиса 2008 года, бедность остаётся высокой, и с этим срочно нужно что-то делать.

«Испании сегодня нужно пристально взглянуть на себя в зеркало. И увидит она там не то, чего хотели бы большинство испанцев. Её самовосприятие как тесного общества, основанного на семейственности, которое глубоко укоренилось в общих ценностях и социальной солидарности, было сильно повреждено экономическим кризисом и внедрением неолиберальной политики», — приводит издание комментарий представителя ООН.

Он также отметил, что 26,1% людей в Испании в 2018 году были на грани бедности или исключения из общества. Безработица держится на уровне 13,85%, что вдвое превышает среднеевропейский показатель. По его словам, некоторые из мест, что он посетил в Испании, сами испанцы бы не узнали. В посёлках из бараков там условия хуже, чем в лагере беженцев, а дети растут вне доступа к госслужбам, поликлиникам, центрам по безработице, службам безопасности, дорогам и законному электричеству. В таких местах школы почти все состоят из цыган, из которых до конца доучивается лишь каждый четвёртый.

По словам эксперта, люди часто ему говорили, что чувствуют себя брошенными, что выгода от экономического восстановления страны пошла корпорациям и богачам. Эксперт призвал испанские власти принять меры, в частности, в отношении цыган и мигрантов.

По его словам, дешёвого социального жилья в Испании почти нет. Так что новому испанскому правительству он посоветовал обратить внимание на проблему обеспечения жильём, достойными условиями работы, улучшить систему минимального дохода, заняться ранним воспитанием детей и реформой налоговой системы, пишет Guardian.