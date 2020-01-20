CBS News: если «скинутся» 4,6 млрд человек — эксперты посчитали, чему равно состояние миллиардеров

В преддверии встречи Всемирного экономического форума в Давосе, куда приедут самые богатые люди мира, британское благотворительное объединение Oxfam подготовило исследование об имущественном неравенстве, сообщает CBS News. Как оказалось, сегодня в руках более 2 тыс. миллиардеров сосредоточено состояние, равное всему, чем владеют 60% населения Земли, вместе взятые.

В то время как имущественное неравенство в мире продолжает расти, за последнее десятилетие число миллиардеров выросло вдвое.

На сегодня в руках 2153 миллиардеров сосредоточено столько же средств, сколько есть у 60 процентов мирового населения, то есть у 4,6 миллиарда людей.

В преддверии ежегодной встречи Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе британское благотворительное объединение Oxfam подготовило исследование по проблемам имущественного неравенства. Как ожидается, в Давос приедут 100 самых богатых людей мира, включая основателя одного из крупнейших хедж-фондов миллиардера Рэя Далио. Недавно этот бизнесмен, чьё состояние оценивается в порядка 16 миллиардов долларов, назвал экономическое неравенство «чрезвычайной ситуацией национального уровня».

Благодаря некоторым политическим преобразованиям, вроде снижения налогов для обеспеченных лиц и корпораций, а также прибыли от операций на фондовом рынке, уровень имущественного неравенства растёт. В период с 2011-го по 2017 год средний уровень заработной платы в первой семёрке развитых стран вырос на 3 процента, а дивиденды компаний — на 31 процент. 50 процентов всех акций, которые котируются на бирже, принадлежат лишь 1 проценту лиц, получающих доход и находящихся в начале рейтинга.

Как отмечает Oxfam, в глобальное имущественное неравенство свою лепту вносит и неоплачиваемый труд со стороны женщин и девочек. Этот неоплачиваемый труд в целом оценивается в сумму 10,8 триллиона долларов, что в три раза превышает стоимость глобальной IT-индустрии.

Дата публикации 19 января 2020 года.