CBS News: «новый двигатель неравенства» — для миллиардеров в США налоги ниже, чем для рабочих

Согласно новому исследованию, самые богатые американцы платят налоги по более низкой ставке, чем рабочий класс, передаёт CBS News. Как отмечает телеканал, США на протяжении десятков лет снижали налоговое бремя для богатых, а очередной шаг в этом направлении был предпринят Трампом в 2017 году.
Новое экономическое исследование установило, что 400 богатейших американцев в данный момент платят налоги по более низкой ставке, чем средний класс страны. С учётом налогообложения на федеральном уровне, на уровне штата и на местном уровне богатейшие американцы в сумме платят около 23 процентов. Для сравнения: рабочий класс платит 24 процента.
Причина этого исторического сдвига — десятилетия снижения налогов, в том числе Закон о снижении налогов и создании рабочих мест 2017 года. Это привело к снижению ставок для богатых.
По словам экономиста Габриэля Зукмана, налоговая система США стала «новым двигателем неравенства». Низкие налоговые ставки для миллиардеров позволяют им накапливать ещё больше богатства, говорит он.
Но так было не всегда. Между 1944-м и 1981 годом верхний предел налогообложения составлял в среднем 81 процент.
Закон о снижении налогов и создании рабочих мест снизил ставку налога на прибыль корпораций с 35 до 21 процента. Это было выгодно богатым, потому что значительную часть своего состояния они держат в акциях и инвестициях. Закон 2017 года пока не принёс выгод среднему классу и усилил неравенство, говорит Зукман.
Некоторые демократы, выставившие свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, предлагают налоги на имущество для сверхбогатых, чтобы уменьшить неравенство и профинансировать социальные программы, такие как единая система здравоохранения.
Многие избиратели говорят, что поддерживают повышение налогов для богатых. Февральский опрос показал, что три из четырёх респондентов поддерживают двухпроцентный налог на состояние свыше 50 миллионов долларов.
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