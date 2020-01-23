Atlantico: «золотой век» для богатых подошел к концу

Прошедшее десятилетие было своего рода золотым веком для самых состоятельных людей, однако сегодня финансовая обстановка в мире меняется. Как заявляет экономист Мишель Рюими в интервью изданию Atlantico, нынешний кризис международной системы может привести к перераздаче карт среди игроков, поскольку международная торговля оказывается в новых, совершенно неопределённых условиях.
2010-е годы были чем-то вроде золотого века для самых состоятельных людей, однако сегодня обстановка меняется. Как считает экономист Мишель Рюими, структурные проблемы системы международной торговли, подрыв легитимности международных институтов и необходимость обновления финансового капитала вызывают сомнения насчёт устойчивости сложившейся ситуации.
Как рассказал эксперт в интервью изданию Atlantico, на протяжении последних десятилетий ВТО рассматривала ряд стран как развивающиеся. Речь шла о таких государствах, как Китай. Статус «развивающейся страны» предоставляет право на особое обращение, которое сегодня ставится под сомнение. Рост богатств миллиардеров в Китае вдвое превысил мировой показатель, в частности, из-за масштабов населения страны и её технологических возможностей. За последние десять лет китайские миллиардеры создали сотни крупнейших и процветающих предприятий, подняли уровень жизни и сколотили огромные состояния, поэтому ни о каком статусе развивающейся страны больше не идёт и речи.
Нынешний кризис международной системы может привести к перераздаче карт среди игроков, поскольку международная торговля оказывается в новых, совершенно неопределённых условиях. Всё это отражается на Европейском союзе, торговым связям которого грозит нестабильность в связи со стратегическим соперничеством США и Китая, которое может повлечь за собой ещё большее усиление напряжённости между двумя странами. Всё это может стать ударом по имущественному капитализму.
Кроме того, подчёркивает эксперт, не стоит забывать, что в современную эпоху приходят в упадок целые отрасли экономики. Рост сконцентрирован в самых богатых регионах, а бедные области только беднеют. Такая модель сосредоточения не только обогащения, но и обеднения, заставляет задуматься о том, не является ли обогащение одних плодом обеднения других. Рынки просят создавать больше стоимости, а это означает усиление давления на подавляющее большинство к выгоде крошечного меньшинства, которое не желает делиться даже крохами.
Силы международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство»* временно приостановили операции в Ираке для обеспечения собственной безопасности, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Российское посольство в Софии пока не получало официального уведомления властей Болгарии о предъявленном троим гражданам России обвинении в покушении на убийство болгарского бизнесмена, его сына и партнёра в 2015 году.
Осуждённая в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянка Наама Иссахар может быть помилована без личного обращения к президенту Владимиру Путину. Об этом RT рассказал адвокат Генри Резник.
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления в Иерусалиме на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом» поддержал предложение президента России Владимира Путина провести встречу глав государства — постоянных членов СБ ООН.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова над шведом Микаэлем Имером в матче второго круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Мэр Киева Виталий Кличко в видео на YouTube рассказал, что ему удалось выучить произношение слова digitalization (цифровизация), которое вызвало у него затруднение в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2019 году.
Освобождение осуждённой в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки Наамы Иссахар может быть «не за горами» после встречи российского лидера Владимира Путина с её матерью. Об этом сообщил адвокат Вадим Клювгант.