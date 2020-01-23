Atlantico: «золотой век» для богатых подошел к концу

Прошедшее десятилетие было своего рода золотым веком для самых состоятельных людей, однако сегодня финансовая обстановка в мире меняется. Как заявляет экономист Мишель Рюими в интервью изданию Atlantico, нынешний кризис международной системы может привести к перераздаче карт среди игроков, поскольку международная торговля оказывается в новых, совершенно неопределённых условиях.

2010-е годы были чем-то вроде золотого века для самых состоятельных людей, однако сегодня обстановка меняется. Как считает экономист Мишель Рюими, структурные проблемы системы международной торговли, подрыв легитимности международных институтов и необходимость обновления финансового капитала вызывают сомнения насчёт устойчивости сложившейся ситуации.

Как рассказал эксперт в интервью изданию Atlantico, на протяжении последних десятилетий ВТО рассматривала ряд стран как развивающиеся. Речь шла о таких государствах, как Китай. Статус «развивающейся страны» предоставляет право на особое обращение, которое сегодня ставится под сомнение. Рост богатств миллиардеров в Китае вдвое превысил мировой показатель, в частности, из-за масштабов населения страны и её технологических возможностей. За последние десять лет китайские миллиардеры создали сотни крупнейших и процветающих предприятий, подняли уровень жизни и сколотили огромные состояния, поэтому ни о каком статусе развивающейся страны больше не идёт и речи.

Нынешний кризис международной системы может привести к перераздаче карт среди игроков, поскольку международная торговля оказывается в новых, совершенно неопределённых условиях. Всё это отражается на Европейском союзе, торговым связям которого грозит нестабильность в связи со стратегическим соперничеством США и Китая, которое может повлечь за собой ещё большее усиление напряжённости между двумя странами. Всё это может стать ударом по имущественному капитализму.

Кроме того, подчёркивает эксперт, не стоит забывать, что в современную эпоху приходят в упадок целые отрасли экономики. Рост сконцентрирован в самых богатых регионах, а бедные области только беднеют. Такая модель сосредоточения не только обогащения, но и обеднения, заставляет задуматься о том, не является ли обогащение одних плодом обеднения других. Рынки просят создавать больше стоимости, а это означает усиление давления на подавляющее большинство к выгоде крошечного меньшинства, которое не желает делиться даже крохами.