Le Figaro: «превратили главного антифашиста в фашиста» — британский публицист осудил попытки «отменить» Черчилля

Попытки выставить Уинстона Черчилля расистом и империалистом со стороны активистов нельзя объяснить ничем, кроме их безумия и невежества, утверждает в интервью Le Figaro британский публицист Дуглас Мюррей. Для современных борцов за справедливость не важна роль Черчилля в противостоянии Гитлеру, если он не придерживался современных взглядов на такие вопросы, как права трансгендеров, негодует журналист. При этом поразительно, что огромное количество взрослых, здравомыслящих людей поддерживают подобные идеи в англоязычных странах, отмечает собеседник издания.

После того, как во время антирасистских протестов в Лондоне памятник Уинстону Черчиллю был осквернён, одна из школ в Англии решила удалить имя бывшего премьер-министра Великобритании с фасада своего здания из-за его поддержки Британской империи, напоминает Le Figaro.

Британский публицист Дуглас Мюррей в интервью изданию называет эти действия «безумием». «Группа довольно шумных активистов, желающих переписать историю, решила, что они имеют право пролистать историю и решить, кто был хорошим, а кто плохим», — замечает журналист. Все, кто на взгляд активистов, не боролся за права ЛГБТ-сообщества, женщин и расовое равенство, предстают в их глазах женоненавистниками, расистами, фашистами и гомофобами, подчёркивает собеседник газеты.

По его словам. вполне ожидаемо, что взгляды большинства исторических деятелей не совпадали в точности со взглядами «зелотов XXI века», однако активистов это удивляет и злит, поскольку они смотрят на историю исключительно через рамку борьбы с расизмом. Они утверждают, что Черчилль придерживался расистских взглядов и спровоцировал голод в Бенгалии, поскольку почти ничего не знают о нём и «даже не заботятся о том, чтобы соотносить положительные стороны с негативными», негодует публицист.

«Борьба с нацистами и почти одиночное противостояние Гитлеру на мировой арене в 1940 году не представляют для этих активистов никакого интереса. Главное, что Уинстон Черчилль не имел взглядов 2021 года на трансгендерные вопросы. Таким образом, он теряет ценность, и самый известный в мире антифашист отныне осуждается как фашист», — констатирует Мюррей.

Публицист видит идейные корни движения с призывом «стереть» из истории личностей, виновных в нетерпимости, в марксизме и постмодернизме. С его точки зрения, цель этих активистов — «убить западную традицию, напав на каждую из наших культур во имя «антиимпериализма», справедливости и т.д». Считая самих активистов «сумасшедшими и невежественными», Мюррей озадачен «количеством здравомыслящих взрослых, поддающихся бреду этих преступников».

При этом публицист замечает, что во Франции сегодня немного больше распространён «взрослый» подход к этим вопросам, чем в Великобритании. «Во Франции, похоже, больше людей готовы сказать «нет, у вас нет возможности переписать нашу историю», — отмечает собеседник Le Figaro. В то же время, по разным причинам, возможно, связанным с всплеском культурных войн в США, англоязычные страны в настоящее время испытывают «большую нехватку взрослых», сетует журналист.

Как напоминает публицист, после смерти своего политического оппонента Невилла Чемберлена в ноябре 1940 года Черчилль произнёс «одну из величайших речей в Палате общин, полную великодушия, сочувствия, мудрости и порядочности». Хотелось бы, чтобы его недоброжелатели прочли сегодня эту речь, замечает Мюррей. «На самом деле, я бы хотел, чтобы они в принципе читали», — говорит британский эксперт в заключение.