Le Figaro Оригинал

Le Figaro: радикальные сторонники «борьбы с расизмом» лишь разобщают британское общество

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После скандальных заявлений принца Гарри и его жены о «расизме» в Великобритании страсти накалились до предела, по всей стране продолжается волна «идеологической чистки» прошлого, пишет Le Figaro. Причём зачастую активисты требуют избавиться от «груза прошлого», исходя из принципов, отдающих глубоким невежеством. В итоге под ударом оказались искусство, литература и даже музыка, а такое поведение лишь разобщает британское общество, вместо того чтобы способствовать его интеграции, подчёркивается в статье.
Le Figaro: радикальные сторонники «борьбы с расизмом» лишь разобщают британское общество
Reuters

Решение принца Гарри и его супруги Меган уехать в Америку вызвало бурную полемику о проявлениях «расизма» в Великобритании, особенно после их заявлений в различных телеинтервью. Принц и его американская супруга заявили, что им приходилось сталкиваться с расизмом в британских СМИ и даже внутри королевской семьи — и это вызвало жаркие дискуссии о том, насколько глубоко укоренилась эта проблема в британском обществе, пишет Le Figaro.

Между тем в Великобритании продолжают бушевать страсти и идёт «идеологическая чистка» прошлого, причём нередко это отдаёт невежеством, подчёркивается в статье. В итоге под прицелом борцов с расизмом оказываются искусство, литература и даже музыка. Например, Оксфордский университет собирается изменить свои программы музыковедения, поскольку в них «уделяется слишком много внимания европейской «белой» музыке и недостаточно произведениям из остального мира», сообщается в статье. В частности, предлагается отказаться от изучения творчества ряда европейских композиторов (например, Шуберта) и вместо этого ввести уроки фольклора или африканской музыки.

Не стихает и охота на памятники, которые якобы «оскорбляют» некоторых жителей Великобритании, предки которых не были европейцами, сообщает Le Figaro: «Под прицелом всё, что так или иначе связано с колониальным прошлым Великобритании». В муниципальных и королевских коллекциях проводят инвентаризацию, чтобы найти и устранить потенциально «оскорбительные» объекты. Из лондонского района Сити уже убрали две статуи политиков, которые сколотили себе состояние в период работорговли, напоминает автор. Различные компании и организации спешат принести публичные извинения в адрес антирасистских ассоциаций или «откупиться» при помощи дополнительного финансирования.

При этом иногда охота на «оскорбительное прошлое» принимает «совершенно неразумные формы», подчёркивается в статье. Например, памятник Уинстону Черчиллю у Вестминстера также назвали «расистским», что возмутило его давнего почитателя и биографа Бориса Джонсона, который заявил, что нельзя «переписывать и цензурировать прошлое». Британское правительство также утвердило в начале года новые правила, призванные предотвратить атаки на памятники. Согласно этим законодательным нормам, убрать какой-либо памятник или статую в Великобритании можно будет лишь после получения официального разрешения властей и консультаций с местными жителями, пишет Le Figaro.

На фоне «разгула страстей» в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда и массовых демонстраций сторонников движения Black Lives Matter в прошлом году британское правительство во главе с Борисом Джонсоном решило заказать доклад о ситуации с проблемами расового и этнического неравенства, поясняется в статье. Он был опубликован на днях. Причём ситуация в целом характеризуется в позитивных тонах: как считает выпустившая его комиссия, Великобритания даже может служить «образцом для других стран с преимущественно белым населением».

И хотя в докладе признаётся также существование определённых проблем — однако подчёркивается, что социальное неравенство в Великобритании, которое часто списывают на «расовую дискриминацию», на самом деле «преимущественно не связано с расизмом», пишет Le Figaro. Также отмечается и прогресс, достигнутый в образовательной сфере: в документе сообщается, что дети разных этнических групп, вопреки стереотипам, в основном учатся в британских школах «не хуже белых».

Комментируя опубликованный доклад, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он учёл рекомендации экспертов и решительно настроен «исправить неравенство везде, где оно существует». Вместе с тем, этот документ вызвал резкую критику со стороны различных активистов и ассоциаций, поскольку он признаёт наличие расизма в современной Великобритании, однако отрицает его «системный» характер, подчёркивается в статье. Председатель комиссии составлявших доклад экспертов Тони Сьюэлл также выразил мнение, что термин «расизм» зачастую становится простым объяснением, которое лишь затушёвывает настоящие проблемы и ничуть не способствует их решению. «Никто не отрицает существования расизма, но понятие «государственный расизм» может использоваться безосновательно», — заявил он.

И подобную точку зрения разделяет не только Сьюэлл, поясняет автор. Сейчас многие в Великобритании «не отрицают необходимость борьбы с расизмом, но выражают тревогу насчёт зацикленного на «политике расовой идентичности» радикального активизма», тем более что результаты такого активизма нередко прямо противоположны желаемым, подчёркивается в статье: «Он вовсе не способствует уменьшению неравенства — а лишь разделяет общество и скрывает настоящие социальные проблемы, для решения которых требуется нечто большее, чем громкие лозунги», — заключает Le Figaro.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
Великобритания дискриминация Европа Елизавета II закон исследование история культура музей музыка национальное наследие образование протест расизм США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров