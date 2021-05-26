NBC: Флойды в Белом доме и выстрелы в Миннеаполисе — годовщина смерти Джорджа Флойда стала «важной вехой» в США

В США прошли мероприятия, посвящённые годовщине смерти Джорджа Флойда. Родственники умершего встретились с членами конгресса и президентом Байденом и призвали принять законы, защищающие расовые меньшинства от полицейского произвола. За год с момента смерти Флойда были предприняты попытки реформировать полицию, однако, по мнению некоторых собеседников NBC News, в Америке «ничего не изменилось».
Сегодня по всей стране проводятся минуты молчания в память о мучительных 9 минутах и 29 секундах, когда полицейский опирался коленом на шею Джорджа Флойда.
ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ:Это было убийство, и нам надо напомнить себе, что это произошло с ним не случайно.
В Вашингтоне родственники Флойда встретились с членами конгресса…
НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: Всем доброе утро!
…в том числе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. А позже — с президентом Байденом.
ФИЛОНИЗ ФЛОЙД, брат Джорджа Флойда:Если можно принять федеральные законы, чтобы защитить птицу, белоголового орлана, можно принять и законы получше, чтобы защитить небелых.
Федеральный законопроект о реформе полиции застопорился в сенате из-за несогласия республиканцев с некоторыми предложениями. В частности, с ограничением условного иммунитета (полицейских. — ИноТВ), что облегчило бы подачу исков против сотрудников полиции.
БРЭНДОН УИЛЬЯМС, племянник Джорджа Флойда: Нас поставили в известность, что он (Байден. — ИноТВ) поддерживает принятие законопроекта, но хочет удостовериться, что это правильный законопроект, а не что-то похуже.
Сегодня утром в Миннеаполисе был жутковатый момент, когда рядом с местом гибели Флойда раздались выстрелы. Причины этого неясны. По словам полиции, по крайней мере один человек получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.
Но всё равно это был день рефлексии. За прошедший год произошли изменения на уровне штатов. В законодательные органы было внесено не менее трёх тысяч законопроектов, связанных с полицией. Более 30 штатов ввели новые законы о реформировании и контроле над полицией. Но с момента гибели Флойда более тысячи человек в США погибли после встречи с полицией.
ГЕЙБ ГУТЬЕРЕС, корреспондент NBC News:Что изменилось в Америке?
АЛИСА ЧАРЛЬЗ-ФИНДЛИ, сестра Ботама Джина:Ничего. Ничего не изменилось.
Мы побеседовали с тремя женщинами, которые, сами того не желая, оказались товарищами по несчастью. Хотя сестра Джорджа Флойда, Бриджет, с оптимизмом смотрит на движение за социальную справедливость.
БРИДЖЕТ ФЛОЙД, сестра Джорджа Флойда:Самая большая перемена — это единство по всей стране.
Алиса Чарльз-Финдли — сестра Ботама Джина, погибшего в 2018 году, когда белая сотрудница полиции Далласа по ошибке зашла в его квартиру и застрелила его. Её признали виновной в убийстве.
ГЕЙБ ГУТЬЕРЕС:Конгресс достаточно быстро занялся полицейской реформой?
АЛИСА ЧАРЛЬЗ-ФИНДЛИ:Нет.
ГЕЙБ ГУТЬЕРЕС:Как по-вашему, это нарушенное обещание?
ГВЕН КАРР, мать Эрика Гарнера: Конечно!
Гвен Карр — мать Эрика Гарнера, умершего в 2014 году в Нью-Йорке, после того как полицейский применил к нему удушающий захват. Этому полицейскому обвинений предъявлено не было.
ГВЕН КАРР: Люди подумают: «Дело ещё не кончено, потому что они по-прежнему убивают наших детей».
Гейб, несмотря на выстрелы, прозвучавшие сегодня, похоже, что люди всё равно собираются на площади!
ГЕЙБ ГУТЬЕРЕС:Да, так и есть, Лестер. Сегодня важная веха для Миннеаполиса, но люди здесь ещё кое-чего ждут: оглашение приговора Дереку Шовину теперь намечено на конец следующего месяца.
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