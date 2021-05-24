NBC News: по всей Америке вспоминают Джорджа Флойда — но справедливость пока не восторжествовала

Америка вспоминает темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, с гибели которого ровно год назад в США началась волна протестов против расизма: памятные мероприятия, которые продлятся несколько дней, проходят по всей стране, передаёт NBC News. Как отмечает корреспондент канала, с момента убийства Флойда во многих штатах произошли серьёзные перемены в плане охраны правопорядка, но многие убеждены, что власти продвигают реформы недостаточно активно.

Сегодня стартует волнительное событие — начинаются памятные мероприятия по случаю годовщины гибели Джорджа Флойда.

МУЖЧИНА: Он изменил образ мыслей многих людей по всему миру.

Американцы собираются на акции по всей стране — от Нью-Йорка, где проходят марши…

МУЖЧИНА: Пока мы не получим справедливость…

ТОЛПА: …они не получат мира!

… до Миннеаполиса, места гибели Флойда, где организовали митинг.

МУЖЧИНА: В этот момент все мы, как народ, понимаем, что заслуживаем того, чтобы жить!

В результате гибели Джорджа Флойда стали активно звучать призывы реформировать полицию. К этому, среди прочих, призвал и президент Байден, который обратился к конгрессу с просьбой принять Закон имени Джорджа Флойда об обеспечении законности при охране правопорядка до конца этой недели. Принятие соответствующего законопроекта застопорилось в процессе переговоров между двумя главными партиями.

КАРЕН БЭСС, член палаты представителей США от штата Калифорния: Нам просто необходимо что-то делать.

Вместе с тем, по словам экспертов, перемены уже происходят по всей стране — и весьма впечатляющими темпами: в законодательных собраниях штатов было рассмотрено по меньшей мере 3 тысячи законопроектов, имеющих отношение к охране правопорядка, а кроме того как минимум 30 штатов приняли новые законы о надзоре за правоохранительными органами и реформах в полиции. Среди самых распространённых нововведений — запреты на применение полицейскими удушающих приёмов, сдавливающих шею, изменения нормативных актов, устанавливающих порядок применения физической силы и рекомендации по разрядке ситуации, а также обновления и расширения регламентов по применению нательных видеорегистраторов. Впрочем, некоторые законотворцы движутся в противоположном направлении — так, в Джорджии только что установили ограничения на сокращения бюджета полиции.

Перемены осуществляются и внутри отдельных управлений. Управление полиции Миннеаполиса запретило сотрудникам использовать удушающие захваты, а также отныне требует от них отчитываться о каждом случае вынимания оружия из кобуры с указанием уважительных причин.

ШЭКИЛЛ БРЮСТЕР, корреспондент NBC News: Как вы оцениваете те перемены, которые мы наблюдали в течение минувших двенадцати месяцев?

ЖИТЕЛЬ МИННЕАПОЛИСА: Я не думаю, что всё это даст реальный результат. Изменения регламентов плодов не дадут — мы ведь много лет уже их меняем, знаете ли.

ШЭКИЛЛ БРЮСТЕР: А что тогда даст результат?

ЖИТЕЛЬ МИННЕАПОЛИСА: Нужно ближе знакомиться с местным сообществом.

Прошёл год — и мы слышим требования активнее продвигать перемены и обеспечивать справедливость. А такие требования нас всех объединяют.

А Шэк выходит на прямое включение с марша в Миннеаполисе. Там ведь планируется не только митинг, правильно?

ШЭКИЛЛ БРЮСТЕР: Совершенно верно, Кейт. Сегодня — лишь первый день памятных мероприятий, которые продлятся три дня и будут проходить не только здесь, в Миннеаполисе, а — без преувеличения — по всей стране, в том числе и в Вашингтоне, где президент Байден во вторник планирует принять в Белом доме членов семьи Флойда. Кейт?

Дата выхода в эфир 24 мая 2021 года.