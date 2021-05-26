Fox News: «Да, Соединённые Штаты ужасны!» — Госдеп позорит Америку, поддерживая BLM

В преддверии годовщины смерти Джорджа Флойда Госдепартамент США разослал американским посольствам документ, в котором рекомендовал демонстрировать поддержку движению Black Lives Matter, сообщает Fox News со ссылкой на Human Events. При этом, как отмечает телеведущий Такер Карлсон, геополитические противники США уже используют BLM, чтобы «унизить» Америку.
Издание Human Events сегодня сообщило о новой служебной записке Государственного департамента, разосланной всем (американским. — ИноТВ) посольствам по всему миру. Документ поощряет американские, цитирую, «дипломатические и консульские учреждения» демонстрировать поддержку Black Lives Matter завтра — в годовщину смерти Джорджа Флойда.
В служебной записке говорится, что посольства США могут вывешивать флаг BLM и что дипломатам стоит упоминать Black Lives Matter в своих речах. Следует ли американским послам, по примеру BLM, выступить против нуклеарной семьи или за социализм? За расовую ненависть, как BLM делает каждый день?
По-видимому, Госдепартамент не понимает, что существование BLM — это национальное унижение Соединённых Штатов. Впрочем, возможно, ради этого всё и делается. Весь остальной мир, конечно же, наблюдает. Мы — Америка, и нашим действиям уделяют пристальное внимание. Послушайте недавние объяснения китайского чиновника, что BLM — признак того, какое ужасное место США.
ЯН ЦЗЕЧИ, ответственный секретарь руководящей группы по иностранным делам при ЦК КПК: (Через переводчицу.) Внутри Соединённых Штатов есть много проблем с правами человека… Вызовы, с которыми сталкиваются Соединённые Штаты в вопросе прав человека, глубоко укоренившиеся. Они появились не в последние четыре года. Например, Black Lives Matter появилось не только что.
Точно! Именно такой сигнал сегодня подаёт миру Госдепартамент: «Да, Соединённые Штаты ужасны!» Именно в это он верит. Должны ли эти люди быть нашими представителями в мире? Должны ли управлять страной люди, которым эта страна не нравится? А ведь так и происходит!
Госдепартамент не ответил на нашу просьбу разъяснить происходящее. Он вообще никак это не прокомментировал.
Тульское «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП, входит в «Ростех») и операторы научной роты Военного инновационного технополиса «Эра» скоординировались для работы над модернизацией для повышения возможности радиолокационных комплексов по обнаружению малозаметных целей.
Латвийское правительство сообщило об установлении ограничения на выдачу разрешений на полёты над своей территорией и использование аэропортов для авиаперевозчиков, которые зарегистрированы в Белоруссии.
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев поделился мнением о восьми воспитанниках в составе команды на матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
Официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Реал Леблан заявил, что его отделение готово оказать поддержку в вопросе проведения встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.
Россиянки Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова и Дарья Сироткина заняли второе место в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Хорватии.
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Колыванском районе Новосибирской области один человек погиб, ещё семеро, в том числе двое подростков, пострадали. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
Джузеппе Сапиенца, представляющий агентство Excellence Sport, которое ведёт дела бывшего главного тренера каталонской «Барселоны» Кике Сетьена и нового наставника донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби, рассказал о переговорах с московским «Спартаком» по этим специалистам.
Министры иностранных дел Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии призвали международное сообщество не признавать предстоящие президентские выборы в Сирии. Соответствующее заявление опубликовал британский МИД.
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 46 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом «КовиВак» стартовала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.
Россия рассчитывает в ближайшее время получить официальную информацию о мере пресечения для задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил пресс-атташе российского посольства Алексей Маскалёв.
Специалист про закупке и производству электронных товаров из Китая Алексей Рязанцев прокомментировал сообщение о том, что в России могут появиться европейские техрегламенты на электронику, которые, как предполагается, увеличат срок её службы до десяти лет.