Fox News: «Да, Соединённые Штаты ужасны!» — Госдеп позорит Америку, поддерживая BLM

В преддверии годовщины смерти Джорджа Флойда Госдепартамент США разослал американским посольствам документ, в котором рекомендовал демонстрировать поддержку движению Black Lives Matter, сообщает Fox News со ссылкой на Human Events. При этом, как отмечает телеведущий Такер Карлсон, геополитические противники США уже используют BLM, чтобы «унизить» Америку.

Издание Human Events сегодня сообщило о новой служебной записке Государственного департамента, разосланной всем (американским. — ИноТВ) посольствам по всему миру. Документ поощряет американские, цитирую, «дипломатические и консульские учреждения» демонстрировать поддержку Black Lives Matter завтра — в годовщину смерти Джорджа Флойда.



В служебной записке говорится, что посольства США могут вывешивать флаг BLM и что дипломатам стоит упоминать Black Lives Matter в своих речах. Следует ли американским послам, по примеру BLM, выступить против нуклеарной семьи или за социализм? За расовую ненависть, как BLM делает каждый день?



По-видимому, Госдепартамент не понимает, что существование BLM — это национальное унижение Соединённых Штатов. Впрочем, возможно, ради этого всё и делается. Весь остальной мир, конечно же, наблюдает. Мы — Америка, и нашим действиям уделяют пристальное внимание. Послушайте недавние объяснения китайского чиновника, что BLM — признак того, какое ужасное место США.



ЯН ЦЗЕЧИ, ответственный секретарь руководящей группы по иностранным делам при ЦК КПК: (Через переводчицу.) Внутри Соединённых Штатов есть много проблем с правами человека… Вызовы, с которыми сталкиваются Соединённые Штаты в вопросе прав человека, глубоко укоренившиеся. Они появились не в последние четыре года. Например, Black Lives Matter появилось не только что.



Точно! Именно такой сигнал сегодня подаёт миру Госдепартамент: «Да, Соединённые Штаты ужасны!» Именно в это он верит. Должны ли эти люди быть нашими представителями в мире? Должны ли управлять страной люди, которым эта страна не нравится? А ведь так и происходит!



Госдепартамент не ответил на нашу просьбу разъяснить происходящее. Он вообще никак это не прокомментировал.



Дата выхода в эфир 24 мая 2021 года.