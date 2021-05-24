Генпрокурор Западной Вирджинии: энергетическая политика Байдена на руку не Америке, а России

Джо Байден идёт навстречу России, в то время как американская энергетика страдает от новых экологических планов Белого дома, заявил в интервью Fox News генпрокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси. 19 штатов США обратились в Верховный суд, чтобы помешать Агентству по охране окружающей среды взять под контроль все сферы жизни американцев, рассказывает Морриси.

Джо Байдена по-прежнему критикуют за его экологическую повестку дня. Критики, в том числе наш следующий гость, обвиняют его в, цитирую, «лицемерной политике, ставящей на первое место Россию, а не Америку».



За объяснениями обратимся к генеральному прокурору Западной Вирджинии Патрику Морриси. Добро пожаловать, сэр! Спасибо, что нашли для нас время. Расскажите нам, как по-вашему, кто приоритетней для энергетической политики Джо Байдена?



ПАТРИК МОРРИСИ, генеральный прокурор Западной Вирджинии: К сожалению, похоже, что его политику можно описать так: «Китай и Россия прежде всего, а Америка в последнюю очередь». Очень уж по-разному президент ведёт себя с зарубежными странами и с теми, кто рядом. Я думал, после того как он сказал «да» России, может быть, он изменит своё мнение касательно трубопровода «Кистоун» или касательно радикального плана по (противодействию. — ИноТВ) изменению климата. Но он, похоже, не понимает.



Итак, если американцы смотрят и думают, на что же будет похожа энергетическая политика Америки через несколько лет… Она будет во многом похожа на неделю (остановки работы трубопровода. — ИноТВ) Colonial Pipeline, когда всё было в беспорядке, у бензоколонок стояли длинные очереди, бензин подорожал. Это наше будущее. Если мы не станем снова отстаивать интересы США. К сожалению, все действия за рубежом, похоже, на руку Китаю и России.



Расскажите для наших зрителей, на что может быть похоже обращение в суд и какой сценарий вы предвидите?



ПАТРИК МОРРИСИ: Сейчас Западная Вирджиния в числе 19 штатов обратилась в Верховный суд. Мы подали петицию. Наш аргумент заключается в том, что Агентство по охране окружающей среды не обладает практически неограниченной властью устанавливать здесь правила, а президенту Байдену необходимо использовать эту территорию. Но если он это сделает, это существенно скажется на домах людей, на их фабриках, рабочих местах. Затронут будет каждый аспект жизни. И, насколько мы знаем, конгресс никогда не делегировал столь масштабных полномочий Агентству по охране окружающей среды. Агентство по охране окружающей среды должно было быть экологическим регулятором, а не центральным органом энергетического планирования.



Итак, мы попросили Верховный суд выслушать это дело. И ответить на январское решение суда округа Колумбия. Многие, кто следит за этой историей, должны знать, что мы исходим из того, что в 2016 году мы уже побеждали в Верховном суде — тогда мы добились исторической приостановки плана Обамы «Чистая энергия». К сожалению, сейчас мы имеем дело с обамовской «Чистой энергией», помноженной на три. И мы должны обязательно её остановить, иначе её последствия для экономики будут катастрофическими.



Именно! Мы уже это видим. И вы правы, наделять ведомство-регулятор широкими полномочиями — это совершенно не в духе конституции и этой страны. Надеюсь, мы начнём думать об американцах в первую очередь.



ПАТРИК МОРРИСИ: Аминь!



Генпрокурор Патрик Морриси, большое спасибо, что были с нами. Удачи!



ПАТРИК МОРРИСИ: Большое вам спасибо! Хорошего воскресенья!



Хорошего воскресенья!



Дата выхода в эфир 23 мая 2021 года.