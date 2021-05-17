Экс-глава Нацразведки США: Байдену нужно чётко дать Путину понять — никаких больше кибератак

Несмотря на то что, по данным Вашингтона, недавнюю кибератаку на американский трубопровод Colonial Pipeline организовала группировка, базирующаяся в России, но не имеющая отношения к властям страны, Джо Байдену нужно «без экивоков» объяснить Владимиру Путину, что Америка не потерпит повторения таких посягательств, заявил в интервью CNN экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер. По словам Клэппера, у администрации Байдена есть инструменты для того, чтобы заставить Россию призвать к ответу киберпреступников, скрывающихся внутри страны.

Нехватка бензина, от которой страдает большая часть Восточного побережья США, сегодня начинает ощущаться уже не так остро, но во многих городах выход из кризиса происходит медленнее, чем ожидалось. Основная тяжесть дефицита в данный момент приходится на округ Колумбия: сообщается, что перебои испытывают 83 процента столичных заправок. Когда же топливо всё-таки появляется, начинаются панические закупки, которые оборачиваются резким ростом цен — в среднем по стране цена на бензин составляет 3 доллара 5 центов за галлон (3,78 л. — ИноТВ), что примерно на 10 центов больше, чем было на прошлой неделе, когда цена уже серьёзно подросла, достигнув 2 долларов 95 центов за галлон.



Всё это началось неделю назад, после того как на трубопровод Colonial Pipeline была совершена кибератака. Применив так называемый вирус-вымогатель, хакеры похитили данные из компьютерной системы трубопровода и взяли эти данные «в заложники», пока компания в итоге не заплатила им выкуп в размере почти 5 миллионов долларов. В ФБР говорят, что группировка, организовавшая атаку, скорее всего, базируется в России, что породило толки по поводу того, какую роль сыграл в этой ситуации Кремль.



Теперь ряд экспертов призывают президента Байдена принять меры, чтобы не допустить повторения подобных посягательств.



КРИС КРЕБС, бывший директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (Министерство внутренней безопасности США): По поводу вирусов-вымогателей я поднимаю лай уже не первый год. К сожалению, на мой взгляд, к этому вопросу до сих пор подходили как к проблеме правоохранительных органов, а не как к угрозе нашей нацбезопасности. Инструменты для того, чтобы, по существу, лишить применяющих такие вирусы злоумышленников платформы, у нас есть, но последний необходимый элемент здесь — это чтобы глава государства в ходе своей встречи с президентом Путиным летом обязательно поднял этот вопрос.



А обсудим мы эту тему с бывшим директором Национальной разведки США Джеймсом Клэппером, который выходит со мной на связь. Господин директор, приятно вас видеть, спасибо, что согласились с нами побеседовать. Хотела бы задать вам такой вопрос: на многих заправках по всему Восточному побережью — в основном здесь, в округе Колумбия — до сих пор нет бензина, а на станциях, где бензин всё же есть, судя по десяткам сообщений прессы, люди панически скупают бензин, и всё это, как известно — результат кибератаки; так что это, по вашему мнению, говорит об уязвимостях, которые имеются сейчас в инфраструктуре Америки?



ДЖЕЙМС КЛЭППЕР, бывший директор Национальной разведки США: Вся эта ситуация очень наглядно, ярко и «в индивидуальном порядке» показывает уязвимость наших важнейших инфраструктурных объектов, практически все из которых эксплуатируются исключительно гражданскими, а не военными службами. А разработать стратегию по защите инфраструктуры нам, по сути, до сих пор так и не удалось — в особенности в том, что касается вирусов-вымогателей и применения такого программного обеспечения с целью требования выкупа, и тем более, когда подобное совершают не государства. Когда речь идёт о государствах, определённые меры, которые мы можем применить для того, чтобы предотвратить подобные посягательства, у нас имеются, а вот когда их совершают негосударственные структуры, ситуация у нас не очень.



Я уверен, что команда, которую собрала администрация Байдена для проработки этого вопроса, будет работать в этом направлении и найдёт какое-то решение. Однако проблема эта очень сложная, и до тех пор, пока мы не сформируем реальные методы, а также психологические принципы сдерживания, такие атаки будут продолжаться.



Вот как раз этот момент я и хотела у вас уточнить: как мы слышали, бывший директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Крис Кребс заявил, что структурам национальной безопасности нужно больше внимания уделять подобным атакам с применением вирусов-вымогателей, а президенту Байдену нужно обсудить эту проблему с Владимиром Путиным. Судя по всему, с тем, что органам нацбезопасности нужно активнее заниматься такими атаками, вы согласны. А какие у вас мысли по поводу того, что президенту Байдену нужно поднять этот вопрос в переговорах с Владимиром Путиным?



ДЖЕЙМС КЛЭППЕР: Я так понимаю, власти России, насколько нам известно, не имеют к этой ситуации никакого отношения. Сам я в этом сомневаюсь, поскольку, учитывая, как сейчас обстоят дела в России, мне сложно поверить, что Владимир Путин не знал об этой атаке — а если вспомнить, какой вред и хаос она спровоцировала, то можно с большой долей уверенности сказать, что его это всё радует. Поэтому, как мне кажется, будет очень уместно, если президент Байден без экивоков заявит, что мы всё понимаем и что это должно прекратиться. Ведь, надеюсь, у нашего президента ещё остались в рукаве реальные меры, которые можно было бы применить, чтобы всерьёз обеспечить в отношении России сдерживание, а также заставить власти этой страны бороться с преступниками.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 17 мая 2021 года.