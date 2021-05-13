CNBC: пока российские и американские дипломаты спорят, хакеры угрожают новым компаниям

Шеп, это очевидное решение не платить выкуп указывает на то, что компания Colonial Pipeline и её внештатные консультанты в сфере безопасности считают, что у них достаточно возможностей для самостоятельного восстановления своих систем без покупки ключей шифрования у злоумышленников.



Всё это выводит на первый план отношения между Россией и США. А Госдеп проинформировал о том, что госсекретарь Энтони Блинкен пообщался сегодня с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.



В Госдепе сообщили, что Блинкен, цитирую, «вновь заявил о решительном настрое Байдена защищать американских граждан и действовать жёстко в защиту американских интересов в ответ на действия России, которые вредят нам или нашим союзникам».



Госдепартамент заявил, что Блинкен на следующей неделе лично встретится со своим российским коллегой на одном из мероприятий Арктического совета.



Однако эта дипломатическая перепалка, похоже, так и не остановила хакерскую группировку DarkSide, которая и нанесла серьёзный урон компании Colonial Pipeline.



За последние сутки хакеры опубликовали в даркнете подробную информацию о трёх других компаниях, подвергшихся, как утверждают злоумышленники, их кибератакам.



Одна компания находится в США, в штате Иллинойс, другая — в Бразилии, третья — в Шотландии.



Пока со стороны этих компаний, у которых, по всей видимости, вымогают деньги, никаких комментариев не поступало.

Дата выхода в эфир 13 мая 2021 года.