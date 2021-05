Fox News: администрация Байдена и без хакеров разваливает энергетику США

Остановка трубопровода Colonial Pipeline сорвала поставки топлива почти на всём Восточном побережье США. Белый дом обвиняет в происшедшем киберпреступников, однако, по мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, нынешнее бедствие вполне вписывается в энергетическую повестку дня администрации Джо Байдена.

И, наконец, на случай если 2021 год ещё недостаточно напоминал вам более мрачную версию 1970-х, у нас теперь серьёзная нехватка бензина. В стране, которая совсем недавно была энергонезависимой. По всему восточному побережью страны сегодня люди не могли заправить свои автомобили. Посмотрите на эти кадры. Похоже на Венесуэлу.



NBC NEWS: Как минимум шесть штатов уже сообщили о нехватке бензина. Как ожидается, эта нехватка будет усугубляться. Очереди растянулись вдоль шоссе, в то время как клиенты ждут у бензоколонок. Губернатор Северной Каролины объявил чрезвычайное положение. Вот на этой станции топливо закончилось.



ABC NEWS: Да, бензоколонки иссякают, и власти призывают водителей не скупать топливо в панике…



СОТРУДНИЦА АЗС: У нас полностью закончилось дизельное топливо и бензин.



ABC NEWS: … но очереди уже длинные, а топлива в баке уже мало.



CBS NEWS: Прекращение работы трубопровода также создаёт риск недостаточного снабжения важнейших аэропортов в Балтиморе, Шарлотте и других городах Восточного побережья.



Чрезвычайное положение?! Нет. Вот если бы у них закончилась травка, это было бы чрезвычайное положение! Не волнуйтесь, говорит The New York Times, всё это не по-настоящему, это теория заговора, ваши глаза вам лгут, вы паникёр.



В сегодняшней статье The New York Times сообщила, цитирую: «С момента прекращения работы трубопровода длинных очередей на автозаправочных станциях не было». Потом, по-видимому, кто-то в редакции The New York Times нашёл работающий телевизор, и спустя несколько часов газета удалила из статьи эту фразу, даже не признав, что эта фраза там вообще была. В печатной версии. Но для своих читателей в соцсетях, готовых, похоже, поверить абсолютно во всё, The New York Times даже не потрудилась подкорректировать свою ложь. Этот твит по-прежнему не удалён, цитирую: «С момента прекращения работы трубопровода не было длинных очередей или существенного роста цен на бензин».



Ага, совсем не было. Кроме как в штате Джорджия, где по состоянию на 15:00 сегодня почти шесть процентов всех автозаправок остались без бензина. В Вирджинии таких автозаправок было почти восемь процентов. В Северной Каролине — восемь с половиной процентов. В агломерации Атланты, крупнейшего города на юге, более 20 процентов всех автозаправок — более чем пятая часть! — не могли продать бензин по причине его отсутствия.



Это энергетический кризис. Почему это происходит? Официальное объяснение: некая таинственная банда киберпреступников взломала программное обеспечение одного из крупнейших в Америке поставщиков топлива — Colonial Pipeline. Colonial Pipeline транспортирует более двух миллионов баррелей в день. Это примерно половина всех поставок дизельного топлива, бензина и авиационного топлива на Восточном побережье. И это немаленькая проблема для страны, которая, подобно всем остальным странам на Земле, по-прежнему почти полностью зависит от ископаемого топлива в вопросе выживания.



Но не беспокойтесь, говорит наш новый министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, бывший некомпетентный губернатор Мичигана. Цитирую: «У нас не дефицит бензина, у нас недостаточные поставки». Ого, это недостаточные поставки, совсем не то что дефицит! По крайней мере, в каком-то теоретическом аспекте, важном для Дженнифер Грэнхолм, это разные вещи!



Какие же меры принимает Белый дом в связи с этими «недостаточными поставками», которые не являются дефицитом? Вот ответ Энн Нойбергер — запатентованной посредственности, которая каким-то образом занимает должность заместителя советника по национальной безопасности в вопросе кибербезопасности и новых технологий.



ЭНН НОЙБЕРГЕР, заместитель советника президента США по национальной безопасности: В первую очередь, мы признаём, что жертвы кибератак часто сталкиваются с очень трудными ситуациями. И им зачастую приходится оценивать экономическую целесообразность, когда перед ними встаёт выбор: платить или не платить выкуп. Colonial — частная компания, и мы предоставляем им самим распоряжаться информацией о своём решении касательно выплаты выкупа.



ЖУРНАЛИСТ: Администрация даст какие-то рекомендации, платить или не платить?



ЭНН НОЙБЕРГЕР: Обычно такие решения принимаются в частном секторе. На данный момент администрация не давала дополнительных рекомендаций. Учитывая рост числа кибервымогательств, мы сейчас, конечно же, занимаемся этой темой, чтобы выработать государственный подход к кибервымогателям и выкупу вообще.



Вот человек, который защищает вас от киберпреступников. Colonial Pipeline, как вам не преминет напомнить Энн Нойбергер, это «частная компания». И Белый дом принципиально не вмешивается в дела частных компаний. Если только частные компании не поставят в предложении неправильное (гендерное. — ИноТВ) местоимение. В этом-то случае приедет ФБР с группой захвата и произведёт аресты с трансляцией в телеэфире. Но если на кону всего лишь снабжение топливом всего Восточного побережья, Энн Нойбергер и её друзья в Белом доме предпочитают принцип невмешательства. Такие вот они ситуативные либертарианцы.



Что всё это значит? Вы знаете. В каком-то смысле — будем откровенны — Белый дом одобряет эту катастрофу. Да, некоторые заправки сегодня закрыты. Но довольно скоро безумцы планируют закрыть их все. Закрыть каждую заправочную станцию на всей территории США. Закрыть навсегда, чтобы освободить место для некоего нового, пока не вполне определённого вида транспорта, который волшебным образом заменит бензиновые двигатели, используемые нами уже более 100 лет. Это «зелёная» революция! Кому какое дело до старого трубопровода?



Напомню, в свой первый день в должности президента Джо Байден закрыл трубопровод. Первым делом! Это был огромный трубопровод Keystone XL. Джо Байден не стал ждать, пока его закроют загадочные хакеры, он сам его закрыл, и более 11 тысяч человек лишились работы. И, кстати, выросли цены на бензин. Если вы не заметили, с тех пор бензин так и не дешевел.



Дата выхода в эфир 11 мая 2021 года.