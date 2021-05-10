CNN: в кибератаке на американский трубопровод США подозревают «группу из России»

США подозревают преступную группу из России под названием DarkSide в том, что она организовала кибератаку на трубопровод Colonial Pipeline, пишет CNN со ссылкой на свои источники. Как отмечает канал, предполагается, что эта группа в основном действует в нерусскоязычных странах, в то время как американские власти работают над устранением последствий взлома.

США подозревают преступную группу из России под названием DarkSide в том, что она организовала кибератаку с требованием выкупа на трубопровод Colonial Pipeline, пишет CNN со ссылкой на слова бывшего высокопоставленного чиновника, который работал в киберсфере.

По словам источника, DarkSide обычно проводит свои акции в нерусскоязычных странах. Вместе с тем из-за этой кибератаки Белый дом сформировал межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям. При этом власти собираются рассмотреть вопрос о необходимости введения дополнительных мер в целях смягчения потенциальных последствий кибератаки для поставок топлива.

Colonial Pipeline заявила по этому поводу, что работает над разработкой плана по перезапуску системы трубопроводов, которую пришлось временно деактивировать в целях безопасности.

По словам компании, её основные линии на данный момент не работают, однако некоторые более мелкие коммуникации, соединяющие терминалы с пунктами назначения, всё же функционируют. Кроме того, фирма пообещала, что «включит всю свою систему только тогда, когда посчитает, что это безопасно и полностью соответствует федеральным нормативным актам».

Ликвидация последствий кибератаки проходит под руководством Министерства энергетики, которое, если верить Colonial Pipeline, также сотрудничает с ФБР и Министерством внутренней безопасности.

Между тем, водители автоцистерн в ряде штатов получат разрешение на сверхурочную работу, учитывая, что из-за остановки трубопровода на большей части Восточного побережья и побережья Мексиканского залива было объявлено чрезвычайное положение.

Ранее Colonial Pipeline, которая ежедневно доставляет более 100 млн галлонов бензина и другого топлива из Хьюстона в гавань Нью-Йорка, заявила, что узнала о кибератаке в пятницу и ввиду этого обстоятельства приостановила многие свои операции.