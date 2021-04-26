CNN: антироссийских мер Байдена не хватит, чтобы сдержать дальнейшие кибератаки Москвы

Несмотря на то, что администрация Байдена предприняла ряд радикальных шагов против России на фоне масштабной кибератаки на компанию SolarWinds, эти меры сами по себе вряд ли остановят зловредную деятельность Москвы, пишет CNN со ссылкой на мнение замсоветника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер. При этом, по её словам, хотя Вашингтон и пытается прикрыть дыры в киберобороне, «российские хакеры» по-прежнему могут рыскать по американским сетям.

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер считает, что радикальные меры, на которые пошла администрация Байдена против России на фоне масштабного взлома SolarWinds, сами по себе вряд ли предотвратят зловредную деятельность Москвы против США в киберпространстве. При этом она не стала спорить с утверждением, гласящим, что хакеры, стоящие за этой кибератакой, по-прежнему рыскают по американским сетям, пишет CNN.

По её словам, для того, чтобы выбить российских хакеров из правительственных сетей США, а также заставить их переосмыслить своё поведения, потребуется немало времени. При этом в этом контесте необходим как масштабный диалог, так и фундаментальная перестройка американской архитектуры кибербезопасности.

Несмотря на то, что администрация Байдена обвинила российскую Службу внешней разведки в осуществлении самого серьёзного взлома правительства США в истории страны, Нюбергер не стала отрицать, что российские хакеры по-прежнему действуют внутри этих сетей, дав понять, что, по её мнению, Россия пока никак не изменила своего зловредного поведения в этой сфере.

По словам двух источников CNN, которые в курсе деталей расследования по делу о взломе SolarWinds, несмотря на усилия администрации по прикрытию дыр в защите, хакеры из российской СВР, по всей видимости, по-прежнему располагают доступом к американским сетям.

«Я не могу с уверенностью, сказать, что они ушли, — отметил один из источников. — Они по-прежнему там сидят и, наверно, проводят разнообразные операции».

На прямой вопрос о том, соответствует ли данное высказывание действительности, Нюбергер ответила, что обвинение СВР во взломе было необходимо, чтобы изменить «расчёты» ведомства.

«Чтобы оказать настоящее влияние на политику применения киберсредств какой-то страны, необходимо внести коррективы в её расчёты, используемые для оценки целесообразности действий по показателю цена—стоимость, — подчеркнула она. — СВР – это искушённое и настойчивое ведомство. Они в некорой степени участвуют в сборе разведданных для России в рамках своей задачи по оказанию пагубного воздействия. И мы осознаём, что для того, чтобы оказать влияние на их расчёты, требуется нечто больше, чем одна акция».

Между тем, как отметила Нюбергер, взлом SolarWinds во многом заставил администрацию Байдена провести детальный обзор киберпотенциала США, в рамках которого были выявлены «значительные пробелы» в системах защиты всего федерального правительства, что стало для Вашингтона «неприятным» сюрпризом.

«Очевидно, что до настоящего времени наша стратегия не работала, так как мы наблюдаем рост (российской. — ИноТВ) активности в киберпространстве», — добавила она.

При этом в течение нескольких недель до того, как администрация США предприняла против России определённые карательные меры, высокопоставленные чиновники в области национальной безопасности, включая как саму Нюбергер, так и её начальника — советника по нацбезопасности Джейка Салливана — заявляли о том, что ряд шагов Вашингтона на этом фронте будут как «видимые, так и невидимые».

По словам одного источника CNN, незадолго до объявления новых карательных мер, разнообразные американские агентства направили в Совет по национальной безопасности варианты возможных киберответов России. Тем не менее, на данный момент неясно, собирается ли администрация Байдена реализовывать какие-либо рекомендации на этот счёт.

Вместе с тем, в списке возможных ответных шагов были только те варианты, которые считаются законными, этичными и пропорциональными. При этом ни один из этих вариантов по идее не должен был привести к обострению обстановки или спровоцировать серьёзную ответную акцию.

По словам Нюбергер, череда скандальных и крайне пагубных кибератак иностранного происхождения — куда относится не только взлом SolarWinds, но и атака на Microsoft — вынудила администрацию Байдена изучить коренные причины этих неудач.

Причина же успеха попыток взлома заключается в том, что киберзащита США недостаточно хороша и несколько устарела, однако Белый дом намеревается решить этот вопрос в ближайшие недели.

«Я бы сказала, что больше всего меня удивило то, что при изучении обстоятельств взлома SolarWinds мы зафиксировали значительные пробелы в киберзащите федерального правительства, а также отметили необходимость быстрой и эффективной модернизации», — заявила Нюбергер.