Hill: после «российских взломов» в конгрессе США решили вложиться в кибербезопасность

На фоне «российских кибератак» американские законодатели настаивают на том, чтобы конгресс повысил финансирование ряда организаций, которые занимаются обеспечением кибербезопасности США, пишет The Hill. Как отмечает издание, хотя президент США Джо Байден и так намерен серьёзно повысить траты на эти цели, ряд конгрессменов считает, что даже подобных серьёзных сумм будет недостаточно.

Американские законодатели всё активнее настаивают на том, чтобы конгресс повысил финансирование ряда областей в целях укрепления кибербезопасности США, особенно на фоне недавних серьёзных кибератак, в ходе которых хакеры наносили сильные удары по критически важной инфраструктуре, пишет The Hill.

Главным застрельщиком этой кампании стал высокопоставленный член комитета по внутренней безопасности палаты представителей республиканец Джон Катко, который на этой неделе представил предложение об увеличении бюджета Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) на 25% в следующем налоговом году.

Общая сумма, которую Катко запросил у конгресса на нужды CISA, составила $2,5 млрд, что превышает объём предложенного президентом США Джо Байденом бюджета в $2,1 млрд в 2021 налоговом году.

«Чтобы CISA могло конкурировать с такими зловредными государствами, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, оно должно располагать средствами равной или большей силы, — отметил по этому поводу конгрессмен. — США остаются самой развитой страной в мире в плане кибервозможностей, однако мы каждые несколько месяцев по-прежнему сталкиваемся с разрушительными кибератаками, которых можно было бы избежать».

При этом Катко — это далеко не единственный законодатель, который призывает конгресс выделить CISA больше средств, особенно на фоне российской кибератаки на SolarWinds и обнаружения уязвимостей на серверах Microsoft.

В прошлом месяце конгрессмены Джим Ланжевен и Майк Галлагер направили письмо руководителям комитета по ассигнованиям палаты представителей с призывом выделить агентству, по крайней мере, дополнительно $400 млн.

«В рамках ответа правительства США на обе эти атаки CISA играло центральную роль, предоставляя киберзащитникам в смежных ведомствах и ответственным за обеспечение работы критически важной инфраструктуры по всей стране актуальную и достоверную информацию касательно угроз и сигналов, говорящих о взломе», — напомнили Ланжевен и Галлагер.

При этом американские законодатели надеются добиться выделения дополнительных средств далеко не только на нужды CISA. В частности, группа конгрессменов направила отдельное письмо в комиссию по бюджетным ассигнованиям с просьбой вложиться в сети защищённой связи.

Речь в данном случае идёт о выделении $750 млн на нужды фонда, созданного для обеспечения безопасности критически важных сетей Национального управления телекоммуникаций и информации в соответствии с Законом о национальной обороне.

Проект бюджет Байдена на 2021 налоговый год подразумевал значительный рост трат на кибербезопасность и внедрение новых инициатив технического характера, включая увеличение бюджета CISA на $110 млн и рост ассигнований на нужды Фонда модернизации технологий на $500 млн.

При этом в своём письме Катко, обосновывая необходимость роста расходов, сослался на выступление чиновников CISA, которые охарактеризовали ассигнование в $650 млн как лишь «первоначальный взнос».

«Невероятно важно, чтобы нашими усилиями в течение следующих пяти лет CISA стало агентством с бюджетом в $5 млрд, что даст ему возможность в полной мере действовать в качестве ведущего гражданского агентства по кибербезопасности в стране», — подытожил он.