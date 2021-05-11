Times: никакой геополитики — атака российских хакеров на Colonial Pipeline преследовала коммерческие цели

Группа DarkSide признала ответственность за хакерскую атаку на американский нефтепровод, сообщает The Times. Но её представители заявили, что не преследовали никаких геополитических целей, а просто хотели заработать. При этом до этого власти США и лично президент Джо Байден высказывали подозрения в адрес России, напоминает британское издание.

Хакерская группа DarkSide взяла на себя ответственность за атаку на нефтепровод американской компании Colonial Pipeline, сообщает The Times. На своём сайте её представители опубликовали сообщение, заверив, что в их действиях нет никакой геополитики: «Наша цель — заработать денег, а не создать проблемы для общества».

ФБР подтвердило, что за атакой на Colonial Pipeline стоит именно эта организация. Она несёт ответственность за десятки киберпреступлений в США и Европе. Хакеры придерживаются уже проверенной стратегии. Сначала взламывают IT-систему, потом шифруют файлы и требуют денег за возвращение ключевых данных. По словам руководителя компании Cyberseason Лиор Див, DarkSide — это новая, но очень хорошо организованная группа: «Они знают, кто менеджер, с кем они говорят, где деньги и кто принимает решения».

После кибератаки Colonial Pipeline остановило все четыре своих основных нефтепровода и занимается сейчас восстановлением их работоспособности, что удастся сделать только к концу этой недели. В компании говорят, что не будут возобновлять поставки, пока не избавятся от вируса-вымогателя. Многие опасаются, что это может привести к дефициту топлива на восточном побережье и увеличению его стоимости.

Изначально американские власти подозревали Россию в причастности к атаке. Несмотря на отсутствие доказательств, президент США Джо Байден заявил, что Кремль в любом случае несёт «определённую ответственность», так как группа действует с территории России. Он даже собирался встретиться по этому поводу с президентом Владимиром Путиным.

* Комментарий ИноТВ:

Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам на американские структуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи», — сказал Песков, комментируя ситуацию с кибератакой на Colonial Pipeline.