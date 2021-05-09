США проводят довольно противоречивую политику в отношении России: в то время как госсекретарь Энтони Блинкен заявляет о «российской агрессии», президент Джо Байден не отказывается от идеи встречи с Владимиром Путиным. Как утверждает ARD, Вашингтон нашёл новую формулу взаимодействия: сдерживание и вовлечение. Однако надеяться на её успех пока рано — слишком велик риск просчитаться.

В пятницу журналисты задали Джо Байдену вопрос о вероятности встречи с Владимиром Путиным. Ранее газета The New York Times со ссылкой на Пентагон сообщила, что Россия отвела от границы с Украиной всего несколько тысяч солдат, пишет ARD.

«Это не влияет на моё желание провести встречу в формате «один на один». Обратите внимание, у него (Владимира Путина. — ИноТВ) до этого было больше войск (на российско-украинской границе. — ИноТВ), там все ещё находятся войска, но их значительно меньше, чем месяц назад», — ответил Байден.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразился более чётко. Во время своего визита на Украину на этой неделе он подчеркнул, что США серьёзно относятся к угрозе со стороны России: «Мы видим. что тяжёлое вооружение было отведено от границы, но много техники остаётся там. И у России есть возможность предпринять дальнейшие агрессивные действия. Мы очень тесно сотрудничаем с нашими партнёрами здесь, в Украине, как я уже сказал, чтобы убедиться в том, что у них есть средства, необходимые для защиты Украины, защиты её территории, защиты её народа».

Блинкен говорит о возможных атаках со стороны России, Байден хочет встретиться с Путиным уже в июне. США приглашают президента России на саммит по вопросам климата, но незадолго до этого Байден заявляет, что считает Путина убийцей.

Бывший посол США в России Майкл Макфол в эфире телеканала MSNBC заявил, что в этом нет противоречия, это «скоординированная внешняя политика в отношении России». По его словам, Байден объяснил это Путину в телефонном разговоре. «Он сказал ему, что мы будем непоколебимы, если он играет в игры, особенно когда речь идёт о нашем суверенитете, —отметил Макфол. — И в то же время мы готовы к сотрудничеству в вопросах, отвечающих интересам обеих стран».

Как утверждает ARD, новая формула Вашингтона в отношении Путина звучит следующим образом: сдерживание и вовлечение.

В середине апреля Белый дом объявил о высылке США десяти сотрудников российской дипломатической миссии, в том числе «представителей российских спецслужб» и введении санкций в отношении физических и юридических лиц. Санкции, по словам Байдена, стали реакцией на приписываемые России кибератаки против американских компаний и госорганов и попытки вмешиваться в американские выборы.

Однако президент США заранее позвонил в Москву и сообщил Путину о грядущем решении, что подтверждает новую тактику Вашингтона — сдерживание и вовлечение.

«Мне кажется, что решение заранее позвонить президенту Путину и сообщить ему об этом было очень разумным, — отметил Макфол, который в настоящее время преподает в Стэндфордском университете. — Хорошо, что он предложил Путину встретиться. Я думаю, что, возможно, саммит может и не понадобиться». Он обосновал это тем, что саммит вызывает«слишком высокие ожидания».

Однако, как отмечает ARD, для «высоких ожиданий» ещё слишком рано. Никто пока не может сказать, станет ли новый внешнеполитический курс более успешным, чем последние двенадцать лет отношений. Противоречивые сигналы «таят в себе риск просчёта».

Кроме того, в Вашингтоне распределены ещё не все должности. Байдену пришлось отказаться от кандидатуры Мэтью Рожански в качестве директора по России в Совет национальной безопасности. Некоторые члены команды Байдена и крупнейшая организация американцев украинского происхождения в США критиковали Рожански за его примирительную позицию в отношении Москвы.

Однако ясно одно: хотя администрация Байдена намерена сконцентрироваться в первую очередь на противостоянии с Китаем, ей приходится «не пренебрегать отношениями с Россией». И в этом заслуга президента России Владимира Путина, передаёт ARD.