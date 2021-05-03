NI предостерёг Байдена перед саммитом с Путиным: целью США всегда должен быть мир

С учётом напряжённых и очень противоречивых американо-российских отношений при подготовке к саммиту с Путиным Байдену следует постараться переориентировать диалог с Москвой, чтобы снизить накал противоречий, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, американский лидер должен главным образом обратить внимание на контроль над вооружениями, снижение рисков столкновения американских и российских войск, а также возобновление дипломатических контактов.

Вашингтон и Москва прорабатывают детали саммита между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным, о чём недавно сообщили в Кремле. Эта встреча, по всей видимости, состоится в третьей стране в июне, когда Байден будет находиться в Европе с визитом, чтобы посетить G7 и саммит НАТО, пишет The National Interest.

В Москву приглашение на саммит из Вашингтона пришло на фоне очень напряжённых и противоречивых отношений между Россией и США. Байден предложил провести встречу вскоре после того, как он назвал Путина «убийцей», а также незадолго до введения новых антироссийских санкций в ответ на предполагаемую российскую кибератаку. При этом американский лидер отметил, что хочет нормализовать взаимодействие с Москвой и избежать нового витка обострения отношений. В Кремле на это приглашение отреагировали с интересом, однако не так давно Россия отозвала своего посла в США, обвинив администрации Байдена и Трампа в попытке завести двусторонний диалог в тупик.

Стоит ли говорить, что тон и исход этого саммита не определены. Однако за те несколько недель, которые остались у Байдена до встречи, он может начать переориентацию американо-российских отношений по четырём стратегическим направлениям.

Во-первых, встречи на высшем уровне несут символическое значение и порой ведут к крупным прорывам. Однако Байдену не следует переоценивать этот саммит с Путиным, наступая на те же грабли, что и его предшественник, который нередко встречался с недружественными для США странами (особенно с Северной Кореей). Американский лидер должен делать главную ставку на регулярный и продуктивный диалог между двумя правительствами, а также на переговоры на рабочем уровне, которые помогут нивелировать трения.

Одна из самых актуальных возможностей в этом плане — это возвращение посла США в Россию, а также возвращение российского посла в Вашингтон. Ещё одна возможность исходит из весьма дальновидного решения Байдена продлить договор СНВ-III и касается возрождения Договора по открытому небу и ДРСМД, учитывая, что администрация Трампа вышла из обоих этих соглашений. Эти договорённости в области контроля над вооружениями — это несущая конструкция, снижающая военную напряжённость, и поэтому Байдену необходимо вернуться к их соблюдению, если на это есть вообще хоть какие-то шансы.

Во-вторых, Байден должен активно работать над тем, чтобы шансы военного столкновения между Россией и США становились всё меньше и меньше. Восстановление Договора по открытому небу будет важным шагом, как и вывод американских войск из Сирии, где Россия также располагает военным контингентом. Хотя американские и российские войска формально не воюют друг с другом, их соседство само по себе рискованно.

Не менее важно также избегать столкновений с российскими войсками в Восточной Европе, особенно на Украине, где Москва постепенно сокращает своё присутствие. Однако даже если Кремль передумает идти на подобные шаги, американские интересы в плане национальной безопасности в этом регионе недостаточно велики, чтобы ими можно было оправдать риск открытой войны с Россией. Более того, даже при худшем сценарии — при котором вся Украина попадает под пяту России — безопасность США практически никак не пострадает.

Третий пункт — это ставка на надёжную оборону и моральное лидерство, а не на принуждение, которое, в частности, выражается в перегибах с санкциями. При этом последние фактически никогда не оказывали серьёзного влияния на поведение государств. Новые санкции Байдена против Москвы наложились на уже действующие, однако Кремль и раньше в основном не обращал на них внимание. Подход Москвы к новым санкциям будет абсолютно таким же, если Путин будет считать, что на кону стоят основополагающие интересы России.

«Последний же пункт касается высказывания Байдена, уже прозвучавшего в его призывах к нормализации и деэскалации: главной целью стратегии Вашингтона в отношениях с Москвой всегда должно быть стремление к миру. Холодная война закончилась, однако наши две страны по-прежнему располагают самыми большими ядерными арсеналами на планете. В худшем случае нарушение мира может привести к концу жизни такой, какой мы её знаем. Осознание этой реальности должно присутствовать у Байдена и остерегать его при взаимодействии с Россией как на саммите, так и за его пределами», — подытоживает The National Interest.