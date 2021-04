Spectator: у ядерных держав США и России не может быть другого выбора, кроме диалога

Именно во времена повышенной напряжённости дипломатия является наиболее сложным, но и наиболее важным средством для предотвращения катастрофы, пишет The Spectator. Поэтому, хотя Москва и Вашингтон и обмениваются сейчас риторическими залпами, санкциями и обвинениями — однако обе стороны обязаны понимать, что у держав, которые имеют на двоих около 90% мирового ядерного арсенала, нет другого выбора, кроме как поддерживать ту или иную форму диалога, подчёркивается в статье.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров оценивает текущее состояние американо-российских отношений довольно мрачно. И хотя в его недавнем выступлении «всё же мелькнул луч надежды», когда он сказал, что связи между Вашингтоном и Москвой могут улучшиться, в то же время Лавров подчеркнул, что в настоящее время «конфронтация достигла дна», пишет The Spectator.



Такие оценки из уст главы российской дипломатии прозвучали через пару недель после того, как президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин «подвергли друг друга резкой критике, прямо как дети на школьном дворе», подчёркивается в статье. Байден назвал Путина «убийцей», а тот в ответ намекнул, что у нового американского президента могут быть проблемы со здоровьем, напоминает автор.



«Но оказалось, что отношения между этими двумя странами ещё не достигли дна, как полагал Лавров. Мы исходим из того, что динамика в отношениях между Соединёнными Штатами и Россией в течение последних нескольких недель стала ещё хуже», — говорится в статье.



По оценкам ряда экспертов, американо-российские отношения сегодня настолько же плохи, как было в начале 1980-х годов, когда противники со времён холодной войны находились по разные стороны геополитической и идеологической борьбы, пишет The Spectator. Об этом свидетельствует и тот факт, что российский посол Анатолий Антонов уже месяц отсутствует в Вашингтоне, а посол США в России Джон Салливан возвращается домой «для консультаций», подчёркивается в статье.



Кроме того, администрация Байдена недавно ввела в действие новые санкции против Москвы, предусматривающие заморозку активов 32 организаций и физических лиц, а также высылку десяти российских официальных лиц, напоминает автор. Неудивительно, что Москва в ответ выдворила из страны десять американских дипломатов, запретила нескольким известным американским официальным лицам вести дела в России, а также ограничила деятельность на российской территории ряда НКО, финансируемых Соединёнными Штатами, говорится в статье.



Причём этот «обмен ударами» происходит на фоне заявлений Киева о том, что «более 120 тысяч российских военнослужащих» размещены вблизи украинской границы, пишет The Spectator. Однако нельзя забывать, что как раз во времена «повышенного стресса» именно дипломатия является наиболее сложным, но и наиболее ценным средством для предотвращения катастрофы, подчёркивается в статье.



«Хотя и американские, и российские официальные лица обмениваются риторическими залпами, санкциями и дипломатическими обвинениями, обе стороны, похоже, понимают, что полный отказ от диалога — каким бы соблазнительным он ни казался — приведёт лишь к тому, что эти отношения погрузятся так глубоко, что ниже некуда», — пишет The Spectator.