Guardian: с отъездом Салливана Москва и Вашингтон останутся без топовых дипломатов в самый горячий момент отношений

Посол США в Москве Джон Салливан объявил, что вернётся в Америку для консультаций, сообщает The Guardian. Как отмечает газета, с его отъездом Москва и Вашингтон останутся без глав диппредставительств в критический момент двусторонних отношений. При этом, хотя официально американский посол не был выслан из Москвы, давление российских властей, похоже, повлияло на его решение покинуть страну, полагает издание.

Посол США в Москве Джон Салливан объявил, что вернётся в США для консультаций, сообщает The Guardian. Как отмечает газета, это произошло через несколько дней после того, как российское правительство рекомендовало ему покинуть страну на фоне «крайне напряжённой ситуации».

Уход Джона Салливана оставит посольства обеих стран без топовых дипломатов в критический момент, учитывая недавнее объявление Вашингтона и Москвы о новых взаимных санкциях, наращивание военного присутствия России у границ Украины, и опасения по поводу здоровья оппозиционера Алексея Навального, подчёркивает издание.

«Я считаю важным напрямую поговорить с моими новыми коллегами в администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил Салливан во вторник 20 апреля.

Дипломат также добавил, что не видел свою семью больше года, и это «ещё одна важная причина, чтобы приехать погостить домой». При этом Салливан заверил, что вернётся в Москву в ближайшие недели «до любой возможной встречи президентов Байдена и Путина».

Как напоминает газета, Россия отозвала своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций в марте после того, как Байден согласился с тележурналистом, назвавшим президента Путина «убийцей», и заявил, что российский лидер «заплатит» за своё предполагаемое вмешательство в выборы 2020 года.

По сообщениям издания, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков не назвал определённого срока возвращения послов на свои посты. «Возвращение послов после консультаций в своих столицах обосновывается, в первую очередь, целесообразностью», — заявил он журналистам.

Хотя Салливан не был выслан из Москвы, похоже, что давление российского правительства повлияло на его решение временно покинуть страну, пишет газета. The Guardian напоминает, что последним американским послом, высланным из России, был Джордж Кеннан, который был объявлен персоной нон грата в Советском Союзе в 1952 году.

Ранее американский новостной сайт Axios со ссылкой на информированные источники сообщал, что Салливан намеревался остаться в Москве, сообщает газета.