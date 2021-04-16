Bloomberg: США и Россия намерены свести к минимуму ущерб от новых санкций

Хотя новый пакет американских санкций против России стал одним из самых обширных за последние несколько лет, он призван ограничить ущерб отношениям двух стран, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, в России введённые Белым домом меры сочли довольно нейтральными и надеются, что они и последующие ответные меры не помешают встрече с президентом США Джо Байденом.

Даже когда в России пообещали «неотвратимо» ответить на американские санкции, Кремль показал, что готов свести ущерб к минимуму и всё же открыт к предложению Белого дома о проведении встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, пишет Bloomberg.

Как отмечает новостное агентство, в России новый пакет санкций восприняли как довольно нейтральный, а само введение ограничительных мер — как ожидаемое. «Реакция России не должна помешать проведению саммита. Люди понимали, что санкции неизбежны», — заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Тем не менее публично российские чиновники отреагировали на санкции «гневно». «Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться», — отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Bloomberg, в свою очередь, называет пакет мер, о котором было объявлено в четверг, одним из самых обширных за последние несколько лет. Тем не менее подчёркивает, что санкции всё же рассчитаны на то, чтобы ограничить ущерб уже и без того немало пострадавшим отношениям.

По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, цель Байдена заключается в том, чтобы «обеспечить существенный и заслуживающий доверия ответ, однако не усугублять ситуацию». В администрации Байдена указывают на то, что президент намерен встретиться с российским лидером, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами.

Так, запрет американским банкам и инвестиционным фондам с 14 июня покупать новые рублёвые облигации агентство не считает болезненным вариантом, так как, вероятно, это не потребует от Центрального банка России ускорения повышения процентных ставок для стабилизации ситуации на рынке. При этом важно, что запрет не касается покупки облигаций на вторичном рынке.

Более того, новые карательные меры не распространяются на крупный российский бизнес или на предпринимателей, как опасались в Москве.

Тем не менее Bloomberg отмечает, что улучшение отношений в подобных условиях будет непростой задачей, которую явно не облегчают новые санкции. К такому выводу агентство пришло из-за наличия «широкого спектра очагов напряжённости — от хакерских атак и вмешательства в выборы до давления Кремля на своих соседей и предполагаемого отравления оппонентов».