Морализм, садизм и склонность к лицемерию: Aftonbladet раскрыла истоки западных санкций

Санкции богатых стран, вводимые против стран бедных, зачастую представляют собой «садизм в чистом виде», особенно когда подобные меры не приводят ни к каким изменениям в поведении жертв, пишет Aftonbladet. Как отмечает газета, истоки подобного подхода кроются как в желании политиков видеть в обычных людях карикатурных врагов, так и в протестантском фундаментализме, в рамках которого мучить кого-то означает избавлять его от грехов.

«Искусство санкций» — так называется книга американского чиновника Ричарда Невью, не так давно присоединившегося к команде Байдена, которая формирует курс США по отношению к Ирану. Книга главным образом повествует о том, как по указанию Обамы он превратил иранцев в бедняков, пишет Aftonbladet.

По словам Невью, в 2007 году американские спецслужбы пришли к выводу, что Иран более не располагает каким-либо ядерным проектом. Главной же целью Обамы было подавление влияния этой державы в регионе. Вместе с тем ядерная угроза играла важную роль в том плане, что с её помощью США могли убедить ЕС и азиатских нефтеимпортёров присоединиться к санкциям.

В период с 2012-го по 2014 год ВВП Ирана в долларовом эквиваленте рухнул на 30%. Такому обвалу иранская экономика была обязана финансовой блокаде и падению курса национальной валюты.

Книга предназначалась как практическое руководство по «стратегии точного, методичного и эффективного давления на уязвимые места и избегания тех мест, которые таковыми не являются». «Во многом это напоминает методичку ЦРУ по пыткам времён Буша», — отмечает Aftonbladet.

Невью не пытается скрывать, что цель санкций — это причинение мучений, однако он «умный» либерал и совсем не монстр. «Причинение санкционного ущерба — это садизм в чистом виде, если он не идёт в связке с ожидаемыми потенциальными результатами», — пишет он.

Тем не менее в своём заключительном анализе он очень деликатно затрагивает тему антироссийских санкций США и ЕС, введённых в свете «аннексии»* Крыма, учитывая тот факт, что, накладывая эти санкции, Запад вряд ли рассчитывал, что Москва откажется от полуострова. Санкции США против трубопровода «Северный поток — 2» также можно записать в примеры «садизма в чистом виде» по классификации Невью.

«Стремление мучить другие народы во имя морали и человечности — это удивительное явление», — отмечает Aftonbladet.

Лексикон современной либеральной внешней политики включает в себя два типичных выражения: «гуманитарные» бомбардировки/вторжения и «санкции». Оба метода — это коронные приёмы евроамериканцев, плоды которых можно наблюдать в основном в более южных странах.

Бомбардировки Сербии 1999 года были исключением. Вторжения в Афганистан, Ирак, Сирию, Сомали и Ливию подходят под то же описание. Санкции бывают двух видов: те, которые бьют по конкретным лицам, учреждениям и фирмам, и те, которые могут нанести ущерб целому народу и экономике страны.

В США есть список «особых» лиц, которым запрещено вести какие-либо дела с американцами, в то же время их активы должны быть «заморожены». Этот документ насчитывает 1536 страниц, который дополняется рядом отдельных списков той же направленности.

Санкции, которые касаются всего народа, фактически представляют собой форму ведения экономической войны крупных богатых стран против менее обеспеченных, особенно учитывая, что первые зачастую ничем не рискуют. По словам Министерства финансов США, оно поддерживает 36 «активных санкционных программ», 22 из которых бьют по различным странам.

Общее место «гуманитарных» бомбардировок и вторжений, равно как и санкций — это самодовольное морализаторство и разделение людей и стран на плохих и хороших, в то время как бомбы и блокады, очевидно, служат силам добра. В сознании американских политиков глубоко укоренилось представление о том, что они — лидеры богоизбранного народа. Взять только госсекретаря Клинтона Мадлен Олбрайт, которая однажды назвала США «незаменимой нацией».

Совсем не исключено, что политика в духе самодовольного морализаторства ничем не хуже обычной циничной реальной политики. Однако так уж получилось, что она ведёт к безграничному разрушению, результаты которого можно видеть на примере братских могил от Афганистана до Ливии.

В действительности своим существованием морализаторская политика обязана такому явлению, как лицемерие. Сюда, например, относится союз США с нефтяными недемократическими арабскими монархиями, которые никогда не соблюдали никаких прав человека. Однако чего не замечают — и что доказывают санкции против конкретных стран, — так это жестокости либеральной внешней политики, подчёркивает Aftonbladet.

«Санкции против наций порождают страдания, бедность и нищету целого народа в «заменимых» странах Олбрайт. Нынешние (теперь при Байдене) тотальные санкции против экономики иранцев, кубинцев, северокорейцев и венесуэльцев похожи на попытку экономического геноцида. Цель состоит в том, чтобы уничтожить их экономику», — отмечает газета.

Однако полностью добиться этого удаётся редко. Кубинцы живут под санкциями уже 60 лет. Тем не менее подобные меры наносят весьма чувствительный ущерб: расширение санкционного режима против Венесуэлы в 2017 году привело к росту смертности, а в 2019—2020 годах ВВП страны сократился на 60%.

При нынешней американской политике Сирия будет по-прежнему представлять собой груду развалин: ни одна американская или иностранная фирма не станет заключать какие-либо контракты на реконструкцию в районах, контролируемых сирийским правительством. Что же касается ЕС, то он ограничился введением запрета на участие в восстановлении электросетей.

Откуда же берётся этот морализаторский садизм? Один из его источников — это, вероятно, политический фундаментализм. Там, где обычный человек видит обычных людей: детей, взрослых, стариков, женщин и мужчин, — застрельщики санкций видят карикатурные образы политических врагов, которые должны, как любит говаривать Байден, «заплатить цену».

«Другой источник — это религиозный взгляд на людей, в рамках которого человечество делится на две части: на нас, избранный народ, и всех остальных — грешников, неверных, еретиков и заблудших. В протестантском фундаментализме, из которого ныне черпают вдохновение все представители североатлантической либеральной внешней политики, есть садистская жилка. Мучить кого-то — значить также очищать его/её от греха. Многие из современных политиков, которые занимаются иностранными делами, похожи на епископа Вергеруса из фильма «Фанни и Александр» Бергмана», — подытоживает Aftonbladet.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).