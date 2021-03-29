Госсекретарь США: необходимо смотреть с открытыми глазами на вызовы России и не оставлять без ответа

В интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что на саммите НАТО он увидел общее намерение разных стран наложить некую расплату на Россию за её действия. Но что это будут за последствия и когда они станут реальностью, он уточнить не смог. По его словам, Штаты сами выберут время и место.

У США и России прямо сейчас очень напряжённый период. Президент Байден назвал Владимира Путина «убийцей», а Кремль отозвал своего посла. При Путине Россия вмешивалась в американские выборы, назначала награду за головы американских солдат, взламывала американские компьютерные системы. Президент Байден говорил, что Россия заплатит за эти действия. Так какой будет цена и когда это произойдёт?

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Вы полностью правы, мне кажется, вы затронули одни из самых важных вопросов. Мы видели разные примеры агрессии со стороны России и то, что ко всему прочему до сих пор, к сожалению, происходит в Восточной Украине. И президент выразился весьма ясно, что эти действия не обойдутся без последствий.

Мы сейчас как раз заканчиваем отчёты по кибератакам Solarwinds против нас, по вмешательству в выборы, по использованию химического оружия в попытке убить Алексея Навального — по этому вопросу мы уже высказались и отреагировали, — по наградам за головы американских военных в Афганистане. За это будут расплата и последствия. Думаю, вы тоже всё видите, и я в НАТО слышал общую обеспокоенность по поводу разных действий России и общее намерение выступать совместно против них.

В то же время, хотя наша позиция очень ясна, есть сферы, где в наших общих интересах пытаться сотрудничать. Мы продлили СНВ-III, соглашение об ограничении ядерного оружия, это один из первых шагов, что мы сделали. Есть и другие вопросы вокруг так называемой стратегической стабильности, где мы можем найти возможности для совместной работы, потому что это в наших общих интересах.

Но начинать нужно с того, чтобы открытыми глазами смотреть на те вызовы, что представляет Россия, и всем вместе отвечать на эти вызовы. Я могу вам сказать, что на встрече НАТО было абсолютное намерение так и сделать.

Да, но хотите ли вы сказать, что вы не собираетесь наказывать Россию делом за всё, что она причиняет США, без согласия НАТО или европейских партнёров? Или же вы хотите сказать, что США сделают это и в одностороннем порядке, если придётся? И как скоро, какие сроки?

ЭНТОНИ БЛИНКЕН: Я хочу сказать две вещи. Прежде всего, президент очень ясно дал понять, что мы предпримем необходимые действия, а время и место будет нами выбрано. Но будь то в отношении России или других стран, которые представляют для нас вызов, мы сильнее и эффективнее, когда можем действовать скоординированно.

Вы видели тому примеры на прошлой неделе, когда США, Европейский союз, Великобритания, Канада скоординированно ввели санкции против Китая из-за нарушения прав человека в Синьцзяне. Вы увидите это и в случае России. Мы предпримем необходимые шаги для защиты наших интересов.

Опять же, что я вынес из встреч с нашими партнёрами и союзниками на этой неделе, так это то, что у них есть реальное намерение удостовериться, что мы будем работать вместе в максимально возможном объёме.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 марта 2021 года.