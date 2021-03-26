Conversation: Россия и Китай теперь говорят с США по-новому

Недавние обвинения Джо Байдена в адрес Владимира Путина и напряжённые американо-китайские переговоры на Аляске кардинально изменили динамику отношений трёх стран. Москва и Пекин откровенно дали понять, что они не намерены следовать предлагаемым Вашингтоном курсом, пишет в The Conversation экс-дипломат и почётный научный сотрудник Австралийского национального университета Тони Кевин.

Прошедшая неделя ознаменовалась переломным моментом в отношениях России с Западом, в первую очередь с США. В двух своих телевыступлениях президенты Джо Байден и Владимир Путин, возможно, «безвозвратно изменили динамику взаимодействия между своими странами», пишет в статье для The Conversation бывший дипломат и почётный научный сотрудник Австралийского национального университета Тони Кевин.

Всё началось с того, что в эфире ABC News глава Белого дома согласился с журналистом, который назвал Путина «убийцей», и пообещал, что российский президент «поплатится за свои действия». Тот в ответ пожелал своему американскому коллеге крепкого здоровья, напоминает автор статьи.

По его словам, большинство западных обозревателей сочли реакцию российского лидера «троллингом». Но его слова были чем-то гораздо бóльшим — «преамбулой к самому важному посланию Путина за многие годы». Фактически он заявил американскому руководству: не судите нас по установленным вами стандартам и не пытайтесь указывать нам, как мы должны себя вести.

«Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придётся с этим считаться», — отметил глава государства.

По мнению Кевина, подобная речь – нечто новое для Путина. В течение многих лет он постоянно «вежливо подчёркивал», что западные державы должны иметь дело с Россией на основе правильных дипломатических протоколов и взаимного уважения национального суверенитета, если они хотят ослабить напряжённость.

«Но никогда прежде он не был столь прямолинеен, говоря по сути: не смейте пытаться осуждать или наказывать нас за несоблюдение того, что вы называете универсальными стандартами, потому что мы отличаемся от вас. Те дни остались в прошлом», — полагает публицист.

По его мнению, «резкое заявление» Путина удивительным образом совпало со столь же решительными речами высокопоставленных китайских дипломатов на недавней встрече с американской делегацией на Аляске. Госсекретарь Энтони Блинкен начал переговоры с критики «растущего авторитаризма и агрессивности» Пекина внутри страны и за рубежом. Он утверждал, что такое поведение угрожает «основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность».

В ответ глава внешнеполитического ведомства КПК Ян Цзечи обвинил Америку в лицемерии. Он сказал, что США не имеют права говорить с Китаем с позиции силы и должны навести порядок дома, прежде чем навязывать другим собственную версию демократии, напоминает автор статьи.

Кевин обращает внимание, что слова Путина получили дополнительный вес благодаря двум дипломатическим действиям. Москва отозвала посла из Вашингтона, а российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И.

На саммите Пекин и Москва договорились дать отпор западным санкциям. Они также согласились в необходимости укреплять двусторонние связи, чтобы уменьшить зависимость от американского доллара в международной торговле и расчётах.

Возможно, недипломатичные комментарии Байдена о Путине были спонтанными, но они имели заметные последствия. Вместе с резким тоном встречи на Аляске, который также был спровоцирован американской стороной, становится очевидным, что в атмосфере отношений между Вашингтоном, Пекином и Москвой произошли серьёзные изменения, рассуждает публицист.

«Что это будет означать на практике? И Россия, и Китай дают понять, что будут иметь дело с Западом только тогда, когда это им удобно. Санкции их больше не беспокоят», — считает автор статьи.

Кроме того, по его мнению, обе державы демонстрируют, что им «всё комфортнее работать вместе, пусть пока ещё в качестве не военных союзников, а близких партнёров». Они продолжат расширять своё сотрудничество в областях, где у них есть общие интересы, и развивать альтернативы преимущественно западным системам торговли и платежей.

Страны в Азии и за её пределами внимательно следят за развитием этого «альтернативного международного порядка», возглавляемого Москвой и Пекином. И они также могут распознать признаки нарастающего экономического и политического упадка в США, полагает публицист.

«Это холодная война нового типа, но в отличие от первой версии в её основе лежит не идеология. Это война за международную легитимность, борьба за сердца, умы и деньги в очень большой части мира, не связанной с США или НАТО», — подчёркивает Кевин.

На его взгляд, США и их союзники будут продолжать действовать в соответствии со своим нарративом, в то время как Россия и Китай будут продвигать свои конкурирующие идеи. То, что к этому всё идёт, стало предельно ясно за «последние несколько драматических дней дипломатии крупных держав».

«Глобальная расстановка сил меняется. И теперь для многих стран выгодной может стать ставка на Россию и Китай», — заключает Тони Кевин.