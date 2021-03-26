Guardian: Китай ввёл санкции против Британии за «ложь и дезинформацию»

Пекин принял санкции в отношении британских организаций и граждан, которые обвиняли китайские власти в «нарушении прав и геноциде» уйгуров. Этот шаг стал ответом КНР на пакет ограничений, который против азиатской страны ввели США, ЕС, Соединённое Королевство и Канада, сообщает The Guardian.

Пекин ввёл санкции в отношении британских организаций и отдельных лиц. Он обвинил их в распространении «лжи и дезинформации» о нарушении прав человека в западной китайской провинции Синьцзян, пишет The Guardian.

В своём заявлении Министерство иностранных дел КНР сообщает, что под санкции попали четыре структуры и девять человек. Среди них лидер тори Йен Дункан Смит и комиссия Консервативной партии по правам человека, отмечает издание.

Согласно документу, находящимся под санкциями британцам и их ближайшим родственникам запрещается въезжать на территорию Поднебесной. При этом китайским гражданам и учреждениям будет запрещено вести с ними дела.

Дункан Смит заявил, что считает наказание «честью» для себя. «Наш долг — критиковать совершаемые китайским правительством нарушения прав человека в Гонконге и геноцид уйгуров, — написал он в Twitter. — Те из нас, кто живёт свободно и при верховенстве права, должны говорить за тех, у кого нет голоса. Если тем самым я вызываю на себя гнев Китая, то буду носить его как знак почёта».

Шаг китайских властей — реакция на совместный пакет санкций, введённый США, ЕС, Великобританией и Канадой за «нарушения прав человека» в отношении этническо-религиозного меньшинства в Синьцзяне. Ранее Пекин уже применил ответные ограничения против ЕС, поясняет издание.

Активисты и эксперты ООН по правам человека утверждают, что в лагерях в Синьцзяне содержится не менее 1 млн мусульман-уйгуров. Западные активисты и лидеры обвиняют эти китайские учреждения в «применении пыток, принудительном труде и стерилизации».

Пекин отрицает обвинения в жестоком обращении и заявляет, что его лагеря предоставляют профессиональную подготовку и служат средством борьбы с экстремизмом. «Китай твёрдо намерен отстаивать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития и предостерегает британскую сторону от дальнейшего следования по ложному пути, — заявили в МИД КНР. — В противном случае Китай будет решительно реагировать и дальше».