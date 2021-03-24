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France 24: «бешеная гиена» — китайские дипломаты в Париже договорились до дипломатического скандала

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во Франции прогремел очередной скандал с участием китайских дипломатов — на сей раз его спровоцировали озвученные китайцами в Twitter оскорбления в адрес китаиста Антуана Бондаза, которого назвали «шпаной» и «бешеной гиеной», а также угрозы против депутатов французского парламента, передаёт France 24. Как подчёркивается в сюжете канала, этот инцидент — лишь самый свежий образец «шовинизма» и «ультранационализма» Пекина, который с некоторых пор не стесняется демонстрировать свою мощь по дипломатическим каналам.

Оскорбления — это вещь для Twitter вполне обычная, но когда они появляются на официальной странице посольства зарубежной страны, они принимают уже совсем другие масштабы. 

«Шпана» и «бешеная гиена» — вот как посольство Китая в Париже недавно отозвалось об Антуане Бондазе, эксперте по Китаю, который часто обсуждает вопрос Тайваня. Ранее же представительство Поднебесной озвучило целую серию угроз в адрес французских законодателей, чтобы отбить у них желание посетить остров.  

Такой тон французское правительство сочло неприемлемым — и министр иностранных дел страны вызвал в связи с этим посла Китая во Франции Лу Шая. 

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН, министр иностранных дел Франции: В отношениях Франции и Китая нет места оскорблениям и попыткам запугать должностных лиц и исследователей. 

Шай получил выговор от принимающей страны не впервые: в апреле прошлого года в рамках пиар-кампании китайского посольства, направленной на восхваление успехов Пекина в борьбе с пандемией коронавируса, он обвинил сотрудников французских домов престарелых в том, что они побросали свои посты и бросили своих подопечных умирать от голода и болезней. Впрочем, в интервью France 24 несколько недель спустя Шай избрал гораздо более дипломатичный тон. 

ВЕДУЩИЙ FRANCE 24: Вы считаете, что европейские правительства недостаточно серьёзно подходят к проблеме?

ЛУ ШАЙ, посол Китая во Франции: Этого я сказать не хотел. Я имел в виду, что китайское правительство придаёт борьбе против этого вируса большое значение. 

Недавние нападки в Twitter — это лишь самый свежий образец всё более частых проявлений крайнего национализма в исполнении китайских дипломатов. Посольство КНР в Лондоне также недавно стало участником конфликта по вопросу свободы слова в Гонконге. 
 
На авансцену выходит шовинизм — отныне Пекин демонстрирует свою мощь не только посредством ставших уже традиционными учений и военных операций на спорных территориях, но и через своих дипломатов. 
 
Дата выхода в эфир 23 марта 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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France 24 Франция Европа
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