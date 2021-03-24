France 24: «бешеная гиена» — китайские дипломаты в Париже договорились до дипломатического скандала

Во Франции прогремел очередной скандал с участием китайских дипломатов — на сей раз его спровоцировали озвученные китайцами в Twitter оскорбления в адрес китаиста Антуана Бондаза, которого назвали «шпаной» и «бешеной гиеной», а также угрозы против депутатов французского парламента, передаёт France 24. Как подчёркивается в сюжете канала, этот инцидент — лишь самый свежий образец «шовинизма» и «ультранационализма» Пекина, который с некоторых пор не стесняется демонстрировать свою мощь по дипломатическим каналам.

Оскорбления — это вещь для Twitter вполне обычная, но когда они появляются на официальной странице посольства зарубежной страны, они принимают уже совсем другие масштабы.

«Шпана» и «бешеная гиена» — вот как посольство Китая в Париже недавно отозвалось об Антуане Бондазе, эксперте по Китаю, который часто обсуждает вопрос Тайваня. Ранее же представительство Поднебесной озвучило целую серию угроз в адрес французских законодателей, чтобы отбить у них желание посетить остров.

Такой тон французское правительство сочло неприемлемым — и министр иностранных дел страны вызвал в связи с этим посла Китая во Франции Лу Шая.

ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН, министр иностранных дел Франции: В отношениях Франции и Китая нет места оскорблениям и попыткам запугать должностных лиц и исследователей.

Шай получил выговор от принимающей страны не впервые: в апреле прошлого года в рамках пиар-кампании китайского посольства, направленной на восхваление успехов Пекина в борьбе с пандемией коронавируса, он обвинил сотрудников французских домов престарелых в том, что они побросали свои посты и бросили своих подопечных умирать от голода и болезней. Впрочем, в интервью France 24 несколько недель спустя Шай избрал гораздо более дипломатичный тон.

ВЕДУЩИЙ FRANCE 24: Вы считаете, что европейские правительства недостаточно серьёзно подходят к проблеме?

ЛУ ШАЙ, посол Китая во Франции: Этого я сказать не хотел. Я имел в виду, что китайское правительство придаёт борьбе против этого вируса большое значение.