France 24: «бешеная гиена» — китайские дипломаты в Париже договорились до дипломатического скандала

Во Франции прогремел очередной скандал с участием китайских дипломатов — на сей раз его спровоцировали озвученные китайцами в Twitter оскорбления в адрес китаиста Антуана Бондаза, которого назвали «шпаной» и «бешеной гиеной», а также угрозы против депутатов французского парламента, передаёт France 24. Как подчёркивается в сюжете канала, этот инцидент — лишь самый свежий образец «шовинизма» и «ультранационализма» Пекина, который с некоторых пор не стесняется демонстрировать свою мощь по дипломатическим каналам.
Оскорбления — это вещь для Twitter вполне обычная, но когда они появляются на официальной странице посольства зарубежной страны, они принимают уже совсем другие масштабы.
«Шпана» и «бешеная гиена» — вот как посольство Китая в Париже недавно отозвалось об Антуане Бондазе, эксперте по Китаю, который часто обсуждает вопрос Тайваня. Ранее же представительство Поднебесной озвучило целую серию угроз в адрес французских законодателей, чтобы отбить у них желание посетить остров.
Такой тон французское правительство сочло неприемлемым — и министр иностранных дел страны вызвал в связи с этим посла Китая во Франции Лу Шая.
ЖАН-ИВ ЛЁ ДРИАН, министр иностранных дел Франции: В отношениях Франции и Китая нет места оскорблениям и попыткам запугать должностных лиц и исследователей.
Шай получил выговор от принимающей страны не впервые: в апреле прошлого года в рамках пиар-кампании китайского посольства, направленной на восхваление успехов Пекина в борьбе с пандемией коронавируса, он обвинил сотрудников французских домов престарелых в том, что они побросали свои посты и бросили своих подопечных умирать от голода и болезней. Впрочем, в интервью France 24 несколько недель спустя Шай избрал гораздо более дипломатичный тон.
ВЕДУЩИЙ FRANCE 24: Вы считаете, что европейские правительства недостаточно серьёзно подходят к проблеме?
ЛУ ШАЙ, посол Китая во Франции: Этого я сказать не хотел. Я имел в виду, что китайское правительство придаёт борьбе против этого вируса большое значение.
Недавние нападки в Twitter — это лишь самый свежий образец всё более частых проявлений крайнего национализма в исполнении китайских дипломатов. Посольство КНР в Лондоне также недавно стало участником конфликта по вопросу свободы слова в Гонконге.
На авансцену выходит шовинизм — отныне Пекин демонстрирует свою мощь не только посредством ставших уже традиционными учений и военных операций на спорных территориях, но и через своих дипломатов.
Согласно данным опроса, проведённого британской компанией YouGov, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является самой узнаваемой. При этом Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин.
Глава департамента инспектирования Российского футбольного союза (РФС) и бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Фурса рассказал о том, как неизвестные пытались устроить пожар в его квартире.
На заседании межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя полномочного представителя президента в ПФО Игоря Паньшина обсудили противопаводковые мероприятия.
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов заявил, что на игроках национальной команды не сказывается давление из-за высоких ожиданий от выступлений на групповом этапе чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
Сроки реализации проектов редевелопмента бывших промышленных зон в Москве сокращены. Соответствующее постановление, которое позволяет быстрее заключать контракты с инвесторами, готовыми развивать эти территории, приняло правительство Москвы.
Соединённые Штаты предупредили Германию, что компании, задействованные в строительстве газопровода «Северного потока — 2», могут подпасть под американские санкции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.
Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что двух футболистов «Тамбова» подозревают в игре на ставках и манипулировании результатами матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление, предусматривающее возобновление льготного проезда на общественном транспорте для лиц в возрасте 65 лет и старше. Действие льготных проездных возобновится с 1 апреля.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирного жителя в результате обстрела украинских силовиков в Петровском районе Донецка. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Союзники по НАТО ожидают сложных отношений с Россией в обозримом будущем, однако они готовы к этому. Об этом по итогам встречи министров иностранных дел стран альянса заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.