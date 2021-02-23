CNN: канадский парламент признал геноцидом действия Пекина в отношении уйгуров

Парламент Канады проголосовал за признание геноцида уйгуров со стороны Китая и призвал бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине, пишет CNN. Такое решение может привести к усилению напряжённости между двумя странами, спровоцированной арестом в Канаде финансового директора Huawei по просьбе США.

В понедельник парламент Канады одобрил не имеющее юридических последствий положение, в котором Китай обвиняется в совершении геноцида в отношении мусульманских меньшинств в Уйгурском районе, сообщает CNN. Такие действия повысят градус напряжённости между двумя странами.

Как рассказывает новостной сайт, премьер-министр Джастин Трюдо и его кабинет воздержались от голосования, однако большинство членов парламента, включая либералов, поддержали инициативу оппозиционной Консервативной партии. В положении признаётся, что «в настоящий момент Китайская Народная Республика проводит геноцид против уйгуров и других турецких мусульман». Кроме того, парламентарии также призвали лишить Пекин права проводить зимнюю Олимпиаду в 2022 году из-за нарушения прав человека. Таким образом, Канада стала первой страной, которая полуофициально присоединилась к голосам более 100 правозащитных организаций, настаивающих на политическом бойкоте будущих Игр.

Власти Соединённых Штатов предполагают, что за эти годы не менее 2 млн китайских мусульман были помещены в концлагеря. Бывшие заключённые утверждают, что их подвергали идеологической обработке, физическому насилию и даже принудительной стерилизации.

В статье отмечается, что такое решение канадского правительства, скорее всего, заставит администрацию Трюдо ужесточить свою позицию по Китаю. Министр иностранных дел Канады Марк Гарно подчеркнул, что кабинет министров считает необходимым проверить обвинения в адрес Пекина благодаря группе независимых международных экспертов.

Как подчёркивает CNN, в последние годы между двумя странами возникла дипломатическая напряжённость после ареста в Канаде по просьбе США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и последующего задержания в Китае двух канадских дипломатов по подозрению в шпионаже.