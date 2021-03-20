WSJ: встреча в Анкоридже обострила противоречия между Китаем и США

Переговоры на Аляске между представителями Вашингтона и Пекина не дали каких-то явных положительных результатов. Напротив, они лишь отчётливее обнажили соперничество между двумя странами, которое может иметь далеко идущие последствия, пишет The Wall Street Journal.

Переговоры на высоком уровне между администрацией Байдена и Пекином лишь отчётливее выявили соперничество между США и Китаем. Они продемонстрировали, что обеим державам будет трудно обозначить границы и предотвратить дальнейший рост напряжённости, пишет The Wall Street Journal.

По словам издания, встреча на Аляске охватывала ряд тем, из-за которых китайско-американские отношения оказались в самой неустойчивой точке за последние десятилетия: «подавление» оппозиции в Гонконге, «репрессии против мусульман» в Синьцзяне и «агрессивное поведение» КНР в Азии. Обе стороны также обсудили некоторые проблемы, в которых они рассчитывают найти точки соприкосновения.

После окончания переговоров госсекретарь Энтони Блинкен заявил репортёрам, что правительства «принципиально расходятся» по таким вопросам, как Гонконг и кибератаки. Вместе с тем их интересы пересекаются по Ирану, Северной Корее, Афганистану и изменению климата.

«Мы не питали иллюзий, когда приезжали на встречу, и не питаем их, покидая её, — признался советник по национальной безопасности Джейк Салливан. — Мы вернёмся в Вашингтон, чтобы критически рассмотреть ситуацию, в которой находимся сейчас».

Ян Цзечи, высокопоставленный чиновник Китая по вопросам внешней политики, также отметил, что «важные разногласия» между сторонами сохраняются. В комментариях государственным СМИ он высказал предположение, что Пекин не намерен отступать.

«Китай будет неуклонно защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития. Развитие и укрепление Китая невозможно остановить», — подчеркнул чиновник.

Встреча должна была послужить испытанием для внешней политики новой администрации. В своём вступительном слове Блинкен обвинил китайские власти в том, что своим поведением они создают «угрозу основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность».

Ян, в свою очередь, раскритиковал США за подрыв глобальной стабильности с помощью силы и усомнился, что страна может служить примером для других. Он напомнил о проблемах Америки с расизмом, а также упомянул движение Black Lives Matter и снижение внутреннего доверия к демократии.

«У Соединённых Штатов нет права заявлять, что они хотят говорить с Китаем с позиции силы», — отметил Ян. Он обвинил США в снисходительном отношении к его стране и «погрозил пальцем» Блинкену и Салливану.

Хотя официальные лица США попытались преуменьшить значение этих публичных препирательств, продемонстрированные журналистам разногласия выявили растущее недоверие между двумя правительствами. Всё это, вероятно, затруднит их дальнейшее сотрудничество, рассуждает издание.

«Любой, кто надеялся на значительную разрядку — в основном представители бизнеса, — теперь может понять, что добиться её невозможно. По крайней мере в ближайшем будущем», — считает специалист по Китаю консалтинговой компании Eurasia Group Эллисон Шерлок.

Ключевая часть стратегии Байдена — работа с союзниками в Азии, — также вызывает недовольство Пекина. Китай считает, что с помощью своих альянсов США пытаются ограничить его влияние и рост, отмечает издание.

«Китай видит себя во все более враждебном глобальном окружении», — полагает Шерлок. С этой точки зрения, по её словам, эмоциональная речь Яна привела к тому, что разочарование Пекина стало достоянием общественности.

Помимо этого, по словам специалистов по внешней политике, эта повышенная раздражительность подтверждает смену представлений о балансе сил между двумя странами. В результате увеличивается вероятность просчётов и конфликтов из-за таких острых вопросов, как контроль над критически важными технологиями и претензии Китая к Тайваню, Японии и другим странам Южно-Китайского моря.