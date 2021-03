WSJ: Байдену надо активнее искать союзников в Центральной Азии для борьбы с Китаем

Для достижения своих геополитических целей новой американской администрации во главе с Джо Байденом надо будет уделить пристальное внимание Центральной Азии, пишет The Wall Street Journal. Нужно побыстрее назначить специального представителя в этот регион и укреплять связи, поскольку именно Центральная Азия может стать тем ключом, который поможет США эффективнее противостоять Китаю в борьбе за мировое лидерство, подчёркивается в статье.

«Назревающее соперничество между США и Китаем является определяющим конфликтом XXI века», — предупреждает The Wall Street Journal. Недавно Белый дом опубликовал стратегический директивный документ по национальной безопасности, где излагаются взгляды нового президента Джо Байдена на то, как Америка будет строить свои отношения с внешним миром. И все эти вопросы, прежде всего, рассматриваются в контексте противостояния США и Китая, сообщается в статье.



Однако в этом документе даже не упоминается Средняя Азия — регион, где присутствие США является до сих пор еле ощутимым, несмотря на его стратегическую важность, подчёркивает автор. В то время как Китай строит «сухопутный мост» в Европу и на Ближний Восток, который будет проходить через Центральную Азию, поэтому новой администрации придётся учитывать этот регион в своих стратегических расчётах, если она намерена возобновить связи с внешним миром, ослабевшие после четырёх лет прежней политики Трампа под лозунгом «Америка прежде всего», говорится в статье.



Дефицит внимания к Центральной Азии достался команде Байдена в наследие от прежних администраций, начиная ещё с момента распада СССР в 1991 году, поясняет автор. После этого Вашингтон начал понемногу налаживать связи со странами этого региона, но исключительно в тактических интересах и по принципу «ты мне — я тебе», констатирует The Wall Street Journal.



Например, если проанализировать работу созданного в 2015 году форума «Центральная Азия — США» (C5+1), этот дипломатический диалог служит каналом, через который США распределяют помощь и организуют встречи между пятью центральноазиатскими государствами: Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Однако данный форум не дал Вашингтону ни малейшей возможности для того, чтобы конкурировать в этом регионе с Пекином и Москвой, подчёркивается в статье.



«Прошло уже 30 лет с тех пор, как Соединённые Штаты получили доступ к Центральной Азии, которая долгое время находилась в тени Кремля. Америке пора разработать более обширную стратегию для этого региона, приняв во внимание стремительные геополитические изменения в Евразии, где Пекин стремится заполнить вакуум, возникший по причине ослабления российского влияния», — призывает автор.

Между тем три из пяти стран этого региона, по оценкам экспертов, уже добились немалых успехов в переходе от своей «постсоветской государственности», говорится в статье. В Киргизии было три волны народных протестов, при этом последний раз это происходило в прошлом году — а результатом стали новые выборы, на которых избиратели подавляющим большинством проголосовали за президентскую форму правления в стране, пишет The Wall Street Journal.



Узбекистан тоже «встал на путь реформ и добился впечатляющих результатов», сообщается в статье. После смерти «диктатора советской эпохи» Ислама Каримова в 2016 году к власти пришёл новый президент Шавкат Мирзиёев, при котором эта некогда закрытая страна распахнула двери для зарубежных инвестиций и западных идей, подчёркивает автор.



По его мнению, Таджикистан и Туркмения в этом плане «подают гораздо меньше надежд», поскольку там с 1991 года продолжают править «авторитарные режимы». Кроме того, Туркмения до сих пор довольствуется отношениями с Россией, Ираном и Китаем, который закупает у неё более 870 млн кубометров газа в год, то есть примерно треть от общего объёма всего импорта, сообщается в статье.



Но самые большие возможности для США открываются сейчас в отношениях с Казахстаном, уверен автор. В 2019 году прежний лидер Нурсултан Назарбаев добровольно ушёл в отставку, пробыв у власти почти 29 лет, что стало составной частью политических преобразований. Будучи самой крупной центральноазиатской страной по площади и размерам экономики, Казахстан является естественным лидером в этом регионе — и при новом президенте Касым-Жомарте Токаеве он может стать настоящим стратегическим партнёром США, подчёркивается в статье.



«Казахстан уже оказывает сопротивление Москве и Пекину по таким вопросам, как российские попытки сохранить своё региональное влияние и агрессивные китайские инвестиции. По этой причине он многое выиграет от укрепления сотрудничества с США», — поясняет автор. По его мнению, сильный Казахстан, добивающийся успехов на пути политических реформ и экономического развития, может стать «примером для всего региона».



Кроме того, эта страна способна стать «олицетворением успеха американской кампании по формированию светского государственного управления в странах с мусульманским большинством, включая права женщин и меньшинств, а также охрану окружающей среды», — пишет The Wall Street Journal.



Казахстан может положительно отнестись к помощи США в реализации демократических реформ, поэтому Вашингтону крайне важно наладить прочное сотрудничество с этой страной на всех уровнях, не ограничиваясь сопротивлением Китаю, подчёркивается в статье. Как полагает автор, Казахстан способен помочь Вашингтону в афганском вопросе после ухода оттуда США, а также в противостоянии ядерным амбициям Ирана и в сдерживании Турции, которая «заглядывается» на транскаспийский регион, где Кавказ встречается с Центральной Азией, прогнозирует автор.



По его мнению, для достижения этих важных стратегических целей администрации Байдена надо уделить пристальное внимание Центральной Азии — и прежде всего, назначить в этот регион своего специального представителя. Белый дом также «может и должен» воспользоваться тем, что Казахстан традиционно устраивает форумы многосторонней дипломатии, а Узбекистан открыл свою экономику, говорится в статье.



Это поможет Соединённым Штатам в итоге «отстаивать свои дипломатические и экономические интересы во всей Евразии», уверен автор. «Внешняя политика Америки вступает в исторический этап на фоне усиления Пекина. И Центральная Азия может стать тем ключом, который поможет США восстановить своё мировое лидерство», — заключает The Wall Street Journal.