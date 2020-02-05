Página 12: Помпео проехался по бывшему СССР, чтобы подорвать влияние России и Китая

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CBS News: глава Госдепа пообещал Украине «непоколебимую» поддержку CBS NEWS
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Клубы РПЛ выдвинули Прядкина на пост президента лиги
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно выдвинули на пост президента лиги кандидатуру нынешнего её главы Сергея Прядкина.
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Рогозин прокомментировал шутку Урганта о космонавтах
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на шутку российского телеведущего Ивана Урганта о снижении требований к космонавтам.
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Минсельхоз не рассматривает ограничения на поставки продуктов из КНР
Министерство сельского хозяйства России не рассматривает вопрос ограничений на поставки продуктов из Китая.
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Названы самые продаваемые книги в России за 2019 год
Оператор фискальных данных «Такском» подвёл итоги исследования, в рамках которого выяснил, какие книги чаще всего покупали в России в 2019 году.
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Тихонов рассказал, с каким предметом у него ассоциируется Черчесов
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал, с чем у него ассоциируется нынешний главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
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Тихонов: хотел, чтобы Каррера продолжал работать со «Спартаком»
Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о бывшем главном тренере команды Массимо Каррере.
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Банк России выявил новую схему мошенничества с кредитами
Центробанк рассказал о появлении новой схемы мошенничества с кредитами.
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Рогозин сообщил, что ещё не время раскрыть правду о «дырке» в «Союзе»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления отверстия в пилотируемом корабле «Союз МС-09» ещё не пришло.
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Овечкин повторил достижение экс-хоккеиста «Вашингтона» Бондры 24-летней давности
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал 13-м игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который оформил хет-трик за последние семь минут основного времени матча.
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Пелоси порвала текст речи Трампа
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси порвала текст речи президента США Дональда Трампа.
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Месси ответил Абидалю на слова о недовольстве игроками «Барселоны» работой Вальверде
Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на слова спортивного директора клуба Эрика Абидаля, который рассказал, что футболисты команды были недовольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде и недостаточно выкладывались.
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Посол России заявил о нагнетании «российской угрозы» в Польше
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что в польском информационном пространстве постоянно нагнетается тема «российской угрозы».
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В Бурятии госпитализировали трёх лётчиков из Китая
Три лётчика из КНР, прибывшие на авиационный завод в Улан-Удэ для обучения, госпитализированы с острым фарингитом.
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Овечкин признан главной звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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На Украине создали Министерство по реинтеграции Донбасса
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на Украине создано Министерство, которое будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса.
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В 2019 году сумма выплаченных России кредитов превысила объём выданных
В 2019 году Минфин России предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей. Как пишут «Известия», это следует из оперативных данных Федерального казначейства по исполнению бюджета. При этом вернуть в казну удалось 250 млрд рублей.
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Все школы Якутска закрыты на карантин
Во всех школах Якутска для учащихся всех классов объявлен карантин в связи с распространением ОРВИ.
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Овечкин вышел на 37-е место по очкам в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 37-е место по числу набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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«Лейкерс» взял верх над «Сан-Антонио» в НБА, Джеймс набрал 36 очков
«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Заражённых коронавирусом среди эвакуированных из Ухани россиян нет
Заражённых новым типом коронавируса среди эвакуированных из китайского города Ухань россиян не выявлено. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
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Овечкин установил достижение среди возрастных игроков в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым игроком с сезона-2007/08, которому удалось забросить 40 шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в возрасте 34 лет или старше.
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Кудряшов хотел бы поработать с борцами в Дагестане перед дебютом в ММА
Российский боксёр Дмитрий Кудряшов заявил, что в случае дебюта в смешанных единоборствах хотел бы потренироваться с дагестанскими борцами.
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Первый самолёт ВКС с россиянами из Ухани приземлился в Тюмени
Первый самолёт ВКС России с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами приземлился в аэропорту Тюмени.
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В России успешно завершены испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены.
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Росгвардия обеспечит безопасность эвакуированных из Хубэя россиян
Росгвардия обеспечит безопасность в районе размещения эвакуированных из китайской провинции Хубэй россиян. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Росгвардии Владимир Рыбин.
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Кудряшов неординарно высказался о бое Емельяненко с Кокляевым
Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов поделился мнением о прошедшем в ноябре поединке между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
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Напавшего на Памфилову отправили в психбольницу
Бахыт Карабалаев, который в сентябре прошлого года пробрался в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил её электрошокером, отправлен в психбольницу.
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Овечкин о хет-трике в матче с «Лос-Анджелесом»: сам себе не удивляюсь
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил свою игру в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз».
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В США оценили возможность новых санкций против «Северного потока — 2»
Сенатор, член комитета по иностранным делам Крис Кунс оценил возможность введения США новых санкций в отношении «Северного потока — 2».
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Шайба Анисимова не спасла «Оттаву» от третьего поражения подряд в НХЛ
«Оттава Сенаторз» проиграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Посольство России заявило об успешной эвакуации россиян из Хубэя
Эвакуация россиян из китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка коронавируса нового типа, проведена успешно. Об этом сообщили в посольстве России в Китае.
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Овечкин вышел на четвёртое место по победным шайбам в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвёртое место по количеству победных голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Спикер Рады отметил необходимость доработки законопроекта о медиа
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа будет дорабатываться.
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«Монреаль» одолел «Нью-Джерси» в НХЛ благодаря буллиту Ковальчука
«Монреаль Канадиенс» в серии буллитов одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Самолёт с эвакуированными из Ухани новозеландцами прибыл в Окленд
Самолёт авиакомпании Air NZ с эвакуированными из китайской провинции Ухань гражданами Новой Зеландии приземлился в аэропорту Окленда.
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Защита фигуранта дела о пожаре в Томской области обжаловала арест
Защита директора компании по переработке древесины ООО «Гринвуд», чьи 12 работников погибли при пожаре в Асиновском районе Томской области, обжаловала решение об её аресте.
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Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут в среду, 5 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Овечкин в 11-й раз в карьере достиг отметки в 40 голов за сезон в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 11-й раз за карьеру забросил 40 шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Врачи рассказали о состоянии отравившихся медикаментами в Кузбассе
Состояние двух подростков, которые отравились медикаментами в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе, улучшилось. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
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Кудряшов: личной неприязни к Емельяненко у меня нет
Российский боксёр Дмитрий Кудряшов заявил, что ему неинтересно вызывать на бой отечественного бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.
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В ФСВТС назвали сроки поставок Индии первой партии С-400
Первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года. Об этом заявил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов на Международной выставке вооружений DefExpo 2020 в индийском Лакхнау.
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Боксёр Кудряшов не отказывался от перехода в смешанные единоборства
Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов не исключает, что ещё может перейти в MMA.
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В Париже демонтировали последний большой лагерь мигрантов
Сотрудники правоохранительных органов Парижа демонтировали последний крупный незаконный лагерь мигрантов.
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«Даллас» уступил «Айлендерс» в НХЛ, несмотря на гол Гурьянова и передачу Радулова
«Даллас Старз» в овертайме потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В Москве 5 февраля ожидается до -5 °С
В Москве в среду, 5 февраля, ожидается до -5 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.
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Овечкин вышел на чистое восьмое место по хет-трикам в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое восьмое место по количеству хет-триков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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«Колорадо» разгромил «Баффало» в НХЛ, Задоров и Ничушкин отметились голами
«Колорадо Эвеланш» крупно обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по заброшенным шайбам в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).