БТ: Помпео пообещал Минску помощь — нужно только обратиться

Госсекретарь США Майк Помпео приехал в Минск и провёл переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко. Как приводит их слова Белтелерадиокомпания, Помпео заявил, что «США готовы помочь Беларуси создать крепкое и независимое государство», включая поставки энергоресурсов.

Белорусско-американские отношения сегодня были в центре внимания президента. Александр Лукашенко встретился с госсекретарём США Майклом Помпео. Переговоры прошли во Дворце Независимости.



Стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений и экономические перспективы Минска и Вашингтона. Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что политики хорошо знакомы друг с другом, хоть и заочно. Белорусские и американские спецслужбы работали вместе: борьба с наркотиками, торговлей людьми и оружием. А раньше Помпео возглавлял ЦРУ.



АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, белорусский президент : Позвольте вас приветствовать в Минске. Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики Соединённых Штатов Америки. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и Соединёнными Штатами Америки, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну, что же здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много её, мало и так далее.



Конечно, в течение одного дня вы не изучите все вопросы, но в первом приближении вы познакомитесь с Белоруссией. Хочу вам сказать, что это абсолютно миролюбивая страна с миролюбивым народом. К этому нас сподвигает не только менталитет белорусского народа, но и та история, которую белорусский народ пережил.



Майкла Помпео называют правой рукой Дональда Трампа. Государственный секретарь США — самый высокопоставленный чиновник, который приезжал в Минск с визитом за более чем двадцать пять лет. Последним был Билл Клинтон в 1994 году. А в 2019 к нам прилетал помощник президента Соединённых Штатов Джон Болтон.



К слову, Помпео отметил, что Вашингтон скоро назначит посла в Беларусь. И в целом стороны намерены работать на улучшение политического климата и экономической повестки дня. Также госсекретарь отметил, что официальная позиция администрации Трампа — улучшить отношения, и речь не идёт о выборе между Вашингтоном и Москвой. Обсуждалась и возможность поставки американских углеводородов.



МАЙКЛ ПОМПЕО, государственный секретарь США: Мы с президентом Лукашенко много говорили про экономическое сотрудничество. США готовы помочь Беларуси создать крепкое и независимое государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на сто процентов по конкурентным ценам. Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире. Всё, что нужно, — обратиться к нам.



Отмечу, что даже несмотря на политические шероховатости сотрудничество двух стран на вполне приемлемом уровне: товарооборот за 2019 год приблизился к сумме в 800 миллионов долларов.



Дата выхода в эфир 01 февраля 2020 года.