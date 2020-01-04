Белсат: белорусский экономист назвал шантажом приостановку поставок российской нефти
С 1 января 2020 года Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, пишет на своём сайте «Белсат». Это связано с тем, что Москва и Минск не смогли договориться об условиях новых контрактов. В итоге белорусские нефтеперерабатывающие заводы продолжают работать, но их загрузка снижена до минимальной.
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