Independent: Лукашенко встретил равного соперника — Москва требует от Минска продвижения в вопросе Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в затруднительном положении, в связи с желанием Москвы вынудить Минск идти на уступки, пишет The Independent. По мнению экспертов, в России намерена действовать превентивно, желая предотвратить повторения украинских событий 2013 года в Белоруссии.

На протяжении почти 25 лет пребывания на посту президента Белоруссии Александр Лукашенко умело балансировал между Россией и Европой: вступил в Союзное государство, но не допустил российские военные базы на свою территорию; пользовался нефтегазовыми преференциями в десятки миллиардов долларов, отказался признать Крым российским. Однако, как полагает The Independent, это время может оказаться позади, потому что «встретил равного соперника».

Издание отмечает, что Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин никогда не ладили, но в последнее время отношения ещё больше испортились. Президент России ждёт уступок от своего «ненадёжного союзника».

В четверг на ежегодной пресс-конференции Путин, похоже, выдвинул ультиматум. По его словам, Минск не получит скидку на газ без продвижения в вопросе Союзного государства. Кроме того, прошедшие в эти выходные переговоры в Санкт-Петербурге ожидаемо зашли в тупик, поставив перед Лукашенко трудный выбор: согласиться на «непопулярные» в Белоруссии уступки или лишиться дотаций.

Однако бывший кандидат в президенты страны Николай Статкевич, который из последних 20 лет восемь провёл за решёткой, не испытывает сочувствия к затруднительному положению Лукашенко.

По мнению минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсена Сивицкого, основной причиной подобного развития событий стало желание Москвы удержать ближайшего союзника «на управляемой орбите».

«Российское разведывательное сообщество видит угрозу наклонения Минска в сторону Европы, и опасаются, что останутся с той же проблемой, что и на Украине в 2013 году», — заявил Сивицкий, добавив, что Россия действует превентивно.

В интервью The Independent накануне оппозиционного митинга против Союзного государства Статкевич заявил, что в сложившейся ситуации виноват исключительно сам Лукашенко, «променявший суверенитет страны на нефть и газ».

При этом британское издание отмечает, что трудно оценить уровень поддержки белорусами оппозиции, так как множество жителей страны «предпочитают держаться от политики подальше».