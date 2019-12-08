Белсат: белорусы выстроились в живую цепь против интеграции с Россией

Белорусы вышли на мирный молчаливый протест против интеграции с Россией, передаёт «Белсат». Затем он перерос в митинг, но и там обошлось без задержаний. Причём оппозиционеры отмечают, что раз им дали это сделать, значит, их требования совпали с интересами Лукашенко.
А в Минске сегодня протестовали против интеграции с Россией. На столичные улицы вышло больше тысячи приверженцев белорусской независимости. Несогласных не разгоняли и не задерживали. Однако без провокаций не обошлось. Юлия Лобанова подробнее про сегодняшнюю акцию.
Уже в половине двенадцатого утра вдоль главного проспекта Минска от главпочтамта до цирка возникла живая цепь. В акции, организованной общественной компанией «Свежий ветер», приняли участие около двух сотен человек.
ВЛАДИМИР МАЦКЕВИЧ, методолог, участник кампании «Свежий ветер»:Простые формы, очень простые. И нас видно, и мы друг друга видим, держимся за руки. Не нужно никаких речей, мы знаем, за что стоим.
ВЛАДИМИР НЕКЛЯЕВ, бывший кандидат в президенты:Если у народа отнято право самому решать свою дальнейшую судьбу, тогда народ, несмотря на все запреты и права, придуманные властью, имеет право вот так выйти на улицы, на площади и требовать, чтобы ему хоть бы сказали, что там за него собираются решать.
На проведение акции не было разрешения городских властей. Однако это не остановило её участников.
УЧАСТНИЦА АКЦИИ:Мне не страшно. Почему? А чего тут бояться? Наш герой Кастусь Калиновский не боялся, и мы не боимся.
ВТОРАЯ УЧАСТНИЦА АКЦИИ:Ничего плохого мы не делаем, а выразить своё отношение надо.
УЧАСТНИК АКЦИИ:Чтобы сказать, что судьба Белоруссии нам небезразлична, нашей родины, вот ради этого мы здесь.
В полдень многие участники молчаливого протеста присоединились к акции на Октябрьской площади уже с лозунгами и транспарантами. Её анонсировал лидер «Белорусской христианской демократии» Павел Северинец.
ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ, «Белорусская христианская демократия»: На короткое время интересы Лукашенко и его режима совпали с интересами белорусского народа. То, что я на свободе и стою перед вами, означает, что для Лукашенко не так и плохо, если соберётся много людей и выскажется за независимость.
В пиковый момент, по данным правозащитного центра «Весна», на Октябрьской площади было более 700 человек. Все протестовали против подписания Путиным и Лукашенко интеграционных соглашений, содержание которых так и не довели до граждан.
ВТОРОЙ УЧАСТНИК АКЦИИ: Сегодня народ вышел протестовать против так называемой интеграции. Но это выглядит не как интеграция, а как оккупация и сдача национальных интересов Белоруссии.
ТРЕТЬЯ УЧАСТНИЦА АКЦИИ: Моё сердце разрывается, что моя страна пропадёт, пропадает, не только название, но целиком пропадёт. Я не могу этого терпеть, чтобы отдать свою страну соседке.
ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Пусть остаётся там, куда поехал!
На ступеньках Дворца республики, откуда звучали речи, милиционеры в штатском начали расталкивать людей. Акцию решили не продолжать на месте и пройтись по улицам столицы. Шествие двинулось на площадь Независимости, затем – на площадь Свободы, в Купаловский сквер и до финальной точки – площади Якуба Коласа. Уже завтра Павел Северинец призвал людей снова прийти на Октябрьскую площадь в 12 часов.
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