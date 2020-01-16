Исчезнем с карты Европы: FAZ рассказала о страхах белорусов перед интеграцией с Россией

Многие белорусы скептически относятся к планам по углублению интеграции с Россией, пишет Frankfurter Allgemeine. Они опасаются утраты государственного суверенитета. Ситуация должна вызвать беспокойство и у Европейского союза, ведь Минск попадает во всё большую зависимость от «сильного соседа», рискуя утратить свою независимость, предостерегает автор статьи.

Сегодня в Белоруссии многие боятся, что вскоре их страна исчезнет с карты Европы, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Люди, проживающие в Минске, испытывают «страх и чувство потерянности», рассказывает автор статьи. Всё это ощущается в разговорах, новостях, а также постах в социальных сетях.

Ещё в 1999 году между Россией и Белоруссией был заключён Договор о создании Союзного государства, предусматривающий более глубокую интеграцию обоих государств в будущем. Впрочем, идея о создании единого экономического, бюрократического и политического пространства по сей день остаётся фикцией. Однако в последнее время Кремль всё сильнее настаивает на углублении интеграции.

При этом опросы показывают, что большинство граждан Белоруссии относятся скептически к утрате государственного суверенитета, продолжает издание. Многие опасаются, что в «волшебном слове «интеграция» скрывается проклятие». Люди боятся, что стране придётся перейти на использование российской валюты и её правовой системы, а также перенять санкции на продукты питания из ЕС и слабые законы в сфере экологии.

Местные же предприниматели опасаются, что вместо международного рынка им придётся переориентироваться на российский, пишет Frankfurter Allgemeine. Ведь особые экономические зоны в стране, которые демонстрируют неплохие успехи, противоречат законодательству России. Белорусские же чиновники опасаются, что останутся без работы и лишатся власти, а также поддержки Европейского банка реконструкции и развития в реализации своих инфраструктурных проектов. Сильнее всего интеграция ударит по сфере информационных технологий, считает автор. Унификация налоговых систем в рамках союзного государства может сподвигнуть компании к переезду из страны.

К тому же белорусы опасаются оттока европейских туристов, которым придётся оформлять визу, а также притока внутренних переселенцев. Всё чаще люди говорят, что их страну «продают», отмечает автор. Ситуацию усугубляет то, что белорусские власти скрывают информацию о ходе переговоров об интеграции. При этом условия этой сделки должны заинтересовать и Европейский союз, ведь они предусматривают, что Белоруссия останется в Таможенном союзе, а также позволит российской госкорпорации «Росатом» достроить атомную электростанцию вблизи литовской границы. Эти уступки усилят зависимость Белоруссии от «большого и сильного соседа». «Очевидно, что белорусская независимость будет находиться в опасности, пока идут переговоры о создании союзного государства», — заключает автор.