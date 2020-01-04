Bloomberg: ситуация с Белоруссией не отразилась на транзите российской нефти в Европу

03:00
Источник: при авиаударе на севере Багдада погибли пять человек
В результате авиаудара по автоколонне шиитского ополчения на севере Багдада погибли не менее пяти человек.
03:00
Выборы президента Боливии состоятся 3 мая
Высший избирательный суд Боливии назначил на 3 мая новые всеобщие выборы в стране.
03:00
В ООН оценили обострение ситуации вокруг Ливии
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что любая иностранная поддержка воюющих сторон в Ливии только усугубит конфликт.
03:00
Белый дом назвал цель убийства Сулеймани
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
03:00
Губернатор Нью-Йорка усилил меры безопасности в штате
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо распорядился усилить меры безопасности во всём штате на фоне убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.
03:00
«Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао в чемпионате Испании
«Севилья» не смогла победить «Атлетик» из Бильбао на своём поле в матче 19-го тура чемпионата Испании.
03:00
Сенатор-демократ просит конгресс США не дать Трампу воевать с Ираном
Сенатор-демократ Тим Кейн внёс на рассмотрение сената проект резолюции, который направлен на то, чтобы президент США Дональд Трамп не мог без разрешения конгресса начать войну с Ираном.
03:00
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в стране.
03:00
Эр-Рияд высказался по поводу убийства Сулеймани в Ираке
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сделало заявление после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке американскими военными.
03:00
Туктамышева об итогах года: с оливье пора завязывать
Чемпионка мира по фигурному катанию — 2015 Елизавета Туктамышева подвела итоги 2019 года.
03:00
Умер бывший игрок баскетбольного ЦСКА Дьяченко
Бывший баскетболист ЦСКА Николай Дьяченко скончался на 73-м году жизни.
03:00
В МВД рассказали о возможных причинах пожара в доме в Астрахани
Полиция рассматривает три версии возникновения пожара в многоквартирном жилом доме в Астрахани, в результате которого погибли три человека.
03:00
Карпин о походе в кино: опять привели поспать на два часа
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал на своей странице в Instagram фото с супругой Дарьей из кинотеатра в Нарве.
03:00
Украинский суд заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру и экс-главе НБУ Сергею Арбузову в виде содержания под стражей.
03:00
Игрок «Генгама» раскрыл подробности смертельного ДТП с Жуланом
Один из игроков французского «Генгама» стал очевидцем ДТП, в котором погиб его одноклубник Натаэль Жулан.
03:00
Хованов о победной серии шведов на МЧМ: возможно, им просто везёт
Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Александр Хованов допустил, что команде Швеции удалось одержать пять побед в пяти матчах на чемпионате мира 2020 года за счёт удачи.
03:00
На Украине заявили о готовности законопроекта о рынке земли ко второму чтению
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли готов к рассмотрению во втором чтении украинским парламентом.
03:00
Подколзин об игре со Швецией на МЧМ: мы уверены в своих силах
Игрок молодёжной сборной России по хоккею Василий Подколзин прокомментировал предстоящий матч с командой Швеции в полуфинале чемпионата мира.
03:00
Французский футболист погиб в ДТП на берегу Ла-Манша
Футболист французского «Генгама» Натаэль Жулан погиб в ДТП.
03:00
Почти 100 человек эвакуировали из общежития в Сызрани из-за пожара
В Сызрани 92 человека были эвакуированы из здания общежития из-за возгорания.
03:00
«Химки» уступили «Эфесу» в Стамбуле с разницей в 19 очков
Подмосковные «Химки» потерпели поражение от турецкого клуба «Анадолу Эфес» в Стамбуле (82:101) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
03:00
ЦСКА в овертайме проиграл «Панатинаикосу» в матче Евролиги
Московский ЦСКА в овертайме уступил греческому «Панатинаикосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (102:106).
03:00
Источник: Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10
Белоруссия попросила Россию снизить контрактную цену на нефть на $10 за тонну. Данный факт и привёл к отсутствию заключённого контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ.
03:00
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Москве
В Москве в понедельник, 6 января, ожидается похолодание до -6 °C. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
03:00
Глава МИД Ирана обсудил с Генсеком ООН убийство генерала Сулеймани
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
03:00
Агент Ковальчука уверен, что «Монреаль» с его клиентом поборется за выход в плей-офф НХЛ
Агент российского форварда Ильи Ковальчука Юрий Николаев прокомментировал переход своего клиента в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
03:00
СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Макгрегор готов заменить Нурмагомедова или Фергюсона в бою при необходимости
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ирландец Конор Макгрегор готов заменить в случае необходимости одного из участников боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
03:00
США отправят на Ближний Восток тысячи солдат после убийства Сулеймани
Американские власти отправят на Ближний Восток до 3,5 тыс. солдат после убийства иранского генерала Касема Сулеймани военными США.
03:00
Тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз пожаловался на чрезмерную плотность календаря в Английской премьер-лиге (АПЛ).
03:00
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
03:00
AIU подтвердил получение ответа от ВФЛА по делу Лысенко
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) подтвердил, что получил ответ от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) по поводу обвинений, предъявленных федерации по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
03:00
Лавров высказался по поводу убийства генерала Сулеймани
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право и «заслуживают осуждения».
03:00
Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед матчем со Швецией
Молодёжная сборная России по хоккею провела тренировку перед матчем полуфинала чемпионата мира 2020 года со Швецией.
03:00
В СК назвали возможную причину гибели семьи при пожаре в Подольске
Следователи заявили, что причиной гибели семьи при пожаре в Подольске может быть отравление угарным газом.
03:00
Губерниев отреагировал на победу Клебо в масс-старте на этапе «Тур же Ски» в Италии
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо в масс-старте классическим стилем на 15 км в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
03:00
Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»
Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
03:00
Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
03:00
Медведев и Хачанов одолели итальянцев Боллели и Лоренци на ATP Cup
Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов в парном матче взяли верх над итальянцами Симоне Боллели и Фабио Фоньини на ATP Cup в Австралии.
03:00
Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности госсекретаря Совета безопасности республики Станислава Зася.
03:00
Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски»
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поднялся на второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».
03:00
Помпео обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, во время которых стороны обсудили ситуацию в Ираке.
03:00
«Авангард» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ
Омский «Авангард» обыграл владивостокский клуб «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
«Спартак» уступил «Витязю» в матче КХЛ
Московский «Спартак» потерпел поражение от подольского «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Президент Сирии прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Президент Сирии Башар Асад прокомментировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
03:00
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом загребского «Динамо»
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера.
03:00
Каменский считает, что Россия победит Швецию в полуфинале МЧМ
Олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский предположил, что сборной России по хоккею по силам пройти в финал молодёжного чемпионата мира.
03:00
В Иране назвали убийство генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США
Убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке является крупнейшей стратегической ошибкой США. Об этом говорится в заявлении Высшего совета нацбезопасности Ирана, опубликованном пресс-службой МИД страны.
03:00
Каменский о словах нападающего Густафссона: это психологический приём
Олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский прокомментировал слова нападающего Давида Густафссона о том, что молодёжной сборной России стоит бояться команды Швеции в полуфинале чемпионата мира.
03:00
«Металлург» обыграл «Автомобилиста» и одержал третью победу подряд в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» взял верх над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).