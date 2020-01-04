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Bloomberg: ситуация с Белоруссией не отразилась на транзите российской нефти в Европу

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После прекращения подачи российской нефти на белорусские НПЗ Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, пишет Bloomberg. Между тем сложившая ситуация, как отмечается в статье, никак не отразилась на транзите российского сырья в Европу через территорию Белоруссии.
Bloomberg: ситуация с Белоруссией не отразилась на транзите российской нефти в Европу
Reuters
Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов после того, как Россия прекратила подачу сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, пишет Bloomberg.
 
В настоящий момент Минск, который традиционно полагается на Москву в плане поставок нефти, снизил загрузку своих НПЗ до минимального уровня.
 
«Сложившаяся ситуация — не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнёрами», — заявили в компании «Белнефтехим».
 
Пока Белоруссия намерена использовать имеющиеся у неё запасы нефти для обеспечения потребностей внутреннего рынка.
 
При этом в статье отмечается, что текущая ситуация никак не отразилась на транзите российской нефти через Белоруссию в Европу.
 
Как напоминает издание, Москва и Минск уже несколько месяцев ведут споры по поводу транзитных сборов и поставок нефти. Кроме того, обе страны до сих пор не договорились о компенсации за загрязнённую нефть, которая ранее в прошлом году поступила на белорусские НПЗ по трубопроводу «Дружба».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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