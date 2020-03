Times: Лондон арестовал имущество внука и дочери Назарбаева по «закону о Макмафии»

Владельцами трёх объектов недвижимости стоимостью 80 млн фунтов в Лондоне, арестованных в мае прошлого года в рамках антикоррупционного расследования Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, оказались внук и дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает The Times. Как подчёркивается в материале издания, имущество было арестовано по принятым недавно «законам о Макмафии», согласно которым «политически уязвимые лица», владеющие дорогой недвижимостью в Великобритании, обязаны по требованию правоохранителей объяснить их происхождение.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) наложило арест на три объекта недвижимости общей стоимостью 80 млн фунтов в связи с расследованием дела о коррупции, в котором фигурирует семья экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает The Times.



По данным британского издания, речь, в частности, идёт о расположенном в престижном лондонском районе Хампстед особняке стоимостью 30 млн фунтов, принадлежащем внуку Назарбаева Нурали Алиеву. В NCA подозревают, что дом — в котором есть отдельный подземный бассейн, собственный кинотеатр и «стеклянный купол» на крыше — был куплен на «средства, полученные преступным путём» покойным отцом господина Алиева Рахатом Алиевым — чиновником правительства Казахстана, которого подозревали в убийстве двух банкиров, подчёркивает обозреватель The Times. Остальные объекты — квартира в районе Челси стоимостью 31 млн фунтов и особняк на севере британской столицы, который оценивается в сумму 20 млн, пишет журналист.



Как отмечается в материале газеты, NCA получило специальные «ордера на арест имущества неустановленного происхождения», в Высоком суде Англии и Уэльса ещё в мае прошлого года. По имеющейся у редакции The Times информации, представляющая интересы двух компаний — владельцев квартиры в Челси и особняка на севере Лондона адвокат Клэр Монтгомери обратилась в суд с ходатайством об отзыве ордеров, заявив, что всё дело «шито белыми нитками». По её словам, объекты недвижимости «связаны вовсе не с Рахатом Алиевым, а с его женой Даригой Назарбаевой» — дочерью Нурсултана Назарбаева и председателем верхней палаты казахстанского парламента, которая, как подчеркнула Монтгомери, «вела полностью независимую жизнь как экономически активная женщина». Монтгомери также сообщила суду, что госпожа Назарбаева развелась с Рахатом Алиевым ещё в 2007 году, тогда как недвижимость приобреталась с 2008 года.



Представители господина Алиева и его жены Аиды Алиевой попросили Высокий суд не разглашать адрес их резиденции по соображениям безопасности и сохранности частной жизни, однако Высокий суд им в этом отказал, пишет автор материала. Кроме того, адвокат Нурали Алиева заявил, что его клиент «пытался оказать содействие NCA, предоставив ему связанную с нынешним делом информацию, но теперь выступает против курса агентства и будет в рамках процесса активно защищаться», цитирует юриста The Times. В свою очередь, представители Дариги Назарбаевой заявили, что она уже передала NCA всю запрошенную ведомством информацию, доказывающую, что она не причастна к каким-либо преступлениям, и рассчитывает, что «вопрос будет быстро улажен».



По данным The Times, NCA уведомило Высокий суд о том, что господин Алиев и его мать Дарига Назарбаева являются «фактическими собственниками всех трёх объектов, указанных в ордерах на арест имущества неустановленного происхождения». Представители агентства должны будут выступить в суде сегодня, сообщает газета.



Как напоминает автор статьи, NCA получило право запрашивать у суда «ордера на арест имущества неустановленного происхождения» благодаря принятым в Великобритании «законам о Макмафии», названным в честь остросюжетного сериала BBC и вдохновившей его книги. Согласно этим законам, NCA может налагать арест на собственность «политически уязвимых лиц» в случае, если они не могут пояснить, откуда у них взялись средства на приобретение подобных объектов; арест необходим для того, чтобы от собственности «нельзя было избавиться», к примеру, продав её. Нынешнее дело стало вторым случаем применения таких ордеров, отмечает журналист The Times.