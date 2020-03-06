Focus: российские олигархи скупают Лондон на «грязные деньги»

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Fox News: переговоры «аморальны» — Госдеп США не спешит выручать американца из сирийского плена Fox News
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Обозреватель Newsweek: ради альянса с США Европе пора отказаться от мечтаний и лозунгов Newsweek
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Welt: соглашение с «Талибаном» — не достижение, а капитуляция Запада Die Welt
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Помпео и Генсек ООН проведут встречу 6 марта
Государственный секретарь США Майк Помпео 6 марта проведёт встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.
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Число скончавшихся от коронавируса в Китае возросло до 3042
В Китае число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 80 552, в том числе 3042 пациента скончались.
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Туроператоров призвали предлагать россиянам альтернативу Хоккайдо
Федеральное агентство по туризму России призвало туроператоров предлагать клиентам, которые планируют поездку на японский остров Хоккайдо, более благополучные в эпидемиологическом плане направления.
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В России стали чаще подделывать банковские карты
Количество подделок банковских карт в России увеличилось в 2019 году на 57,2%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел России.
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Во Владивостоке выписали из больницы семерых россиян с Diamond Princess
Во Владивостоке из инфекционного отделения краевой клинической больницы №2 выписали семерых россиян, прибывших с круизного лайнера Diamond Princess, который ранее находился на карантине в Японии из-за коронавируса COVID-19.
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Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США
Начальник Центра подготовки космонавтов Герой России Павел Власов в интервью РИА Новости сообщил, что отобрана группа российских космонавтов для полёт на новых американских кораблях на Международную космическую станцию. Среди кандидатов космонавт Андрей Борисенко.
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В Госдуме предложили увеличить выплаты по больничным из-за коронавируса
Депутаты Госдумы начали разрабатывать поправки в законодательство, согласно которым россиянам, отправленным на карантин из-за коронавируса, предлагается увеличить выплаты по больничным. Об этом пишет газета «Известия».
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Госдеп приветствовал договорённости России и Турции по Идлибу
Госдепартамент США заявил, что приветствует достигнутые между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договорённости по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб.
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NI назвал российские корабли с гиперзвуковым оружием «кошмаром» для США
Американский военный эксперт Майкл Пек в материале для The National Interest заявил, что оснащение российских военных кораблей гиперзвуковыми противокорабельными ракетами является «кошмаром» для Военно-морских сил США.
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ВОЗ: заражение коронавирусом зафиксировано в 79 странах
Случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, по последним данным, зафиксированы в 79 странах. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
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Все фракции Госдумы поддержали поправки президента к Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции нижней палаты российского парламента поддерживают президентские поправки в Конституцию.
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Трамп намерен предложить инициативу по контролю над вооружениями
Американский президент Дональд Трамп планирует предложить российской и китайской сторонам инициативу по контролю над вооружениями.
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Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
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США обвинили Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Министерство юстиции США обвинило российского банкира Олега Тинькова в подаче ложных налоговых деклараций. Об этом говорится в сообщении на сайте американского Минюста.
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В ООН оценили договорённость Путина и Эрдогана по Идлибу
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что договорённость России и Турции на высшем уровне о прекращении огня в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии приведёт долгосрочному прекращению огня.
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Путин и лидеры думских фракций не обсуждали досрочные выборы в Госдуму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи главы государства Владимира Путина и лидеров думских фракций не поднимался вопрос о возможности досрочных выборов в нижнюю палату российского парламента.
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Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики
Российское правительство образовало комиссию по повышению устойчивости экономики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
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Путин поручил ввести ответственность за нарушения при голосовании 22 апреля
Президент России Владимир Путин поручил внести в Административный и Уголовный кодексы изменения, согласно которым ответственность за нарушения при проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию будет такой же, как и на президентских выборах.
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ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти
ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года.
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Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
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Россия и Турция провели совместное патрулирование в Хасеке
Военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Об этом заявил на брифинге руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
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NASA опубликовало фотографию нового марсохода Perseverance
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию нового марсохода под названием Perseverance.
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СМИ: «Барселона» готова предложить «Валенсии» €35 млн за 20-летнего футболиста
Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес попал в сферу интересов «Барселоны».
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Заслуженный мастер спорта России Богомазова рассказала, как добиться успеха
Заслуженный мастер спорта России Елена Богомазова рассказала, как добиться успеха.
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Президент Татарстана и глава МИД Сербии обсудили вопросы сотрудничества
Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обсудили вопросы сотрудничества.
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В Москве планируют отреставрировать Театр Маяковского
Комплекс зданий Московского академического театра имени Владимира Маяковского планируют отреставрировать.
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В Госдуме прокомментировали заявление Грефа о высшем образовании в России
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о высшем образовании в России.
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Футболист «Монако» Мартинш дисквалифицирован за толчок судьи
Португальский полузащитник «Монако» Желсон Мартинш дисквалифицирован на полгода за агрессивные действия в адрес главного арбитра встречи 22-го тура Лиги 1 с «Нимом» (1:3).
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В правительстве распределили обязанности заместителей главы аппарата
Правительство России утвердило штатную численность аппарата кабинета министров и распределение обязанностей между 12 заместителями его руководителя.
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Синоптики предупредили о резком похолодании в Оренбургской области
Синоптики предупредили о резком похолодании в пятницу, 6 марта, в Оренбургской области.
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Эксперт прокомментировал принятие Госдумой закона о приёме украинцев в гражданство без экзамена
Политолог Евгений Бень прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка.
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В Татарстане проводят проверку по факту схода шести вагонов
Приволжское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту схода шести вагонов грузового поезда на станции Юдино.
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Космонавт Рязанский рассказал о первом выходе в открытый космос
Космонавт Сергей Рязанский рассказал о первом выходе в открытый космос.
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Из-за коронавируса перенесена дата Парижского марафона
Проведение Парижского марафона будет перенесено на осень из-за вспышки коронавируса.
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Сенат США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Документ направляется на стол президента Дональда Трампа.
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Врач оценила влияние тёплой погоды на здоровье
Иммунолог, врач-терапевт Ирина Ярцева оценила влияние тёплой погоды на здоровье.
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В Омской области завели дело по факту смерти женщины в больнице
В Омской области завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице.
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В Госдуме рассказали об опасности теневого рынка БАДов
Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров рассказал об опасности теневого рынка БАДов.
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Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане.
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В Москве рассказали о сроках строительства Юго-Восточной хорды
Юго-Восточную хорду в Москве планируют полностью построить в 2022 году.
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В АПЛ отменили рукопожатия из-за коронавируса
Перед матчами Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты и арбитры встречи не будут обмениваться рукопожатиями во избежание распространения коронавируса.
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В Госдуме оценили итоги переговоров Путина и Эрдогана
Член рабочей группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, депутат Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Число заражённых коронавирусом в Грузии возросло до девяти
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Грузии достигло девяти. Об этом сообщается на специальном сайте правительства, который посвящён ситуации с болезнью в стране.
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Пара Панфилова — Рылов выиграла ЧМ по фигурному катанию среди юниоров
Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов победили на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в соревновании пар.
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В Госдепе заявили о праве Турции на самооборону в Сирии
Турция имеет полное право на самооборону в сирийском Идлибе. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
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Потапова обыграла Зиданшек и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монтеррее
Россиянка Анастасия Потапова обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.
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«Зенит» обыграл «Жальгирис» в овертайме матча Евролиги
В матче регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над литовским «Жальгирисом».
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Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Великобритании
В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили на сайте больницы Royal Berkshire.
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Стали известны регионы с наибольшим числом участников конкурса «Лидеры России»
Стали известны регионы с наибольшим числом участников конкурса «Лидеры России».
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В Ростовской области выявили более 50 нелегальных финансовых организаций в 2019 году
В Ростовской области выявили 51 незаконную финансовую организацию в 2019 году.