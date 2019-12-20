ERR: финны и россияне лидируют среди покупателей недвижимости в Эстонии

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03:00 В Третьяковке раскрыли детали реставрации повреждённой картины Репина Заведующий отделом научной реставрации масляной станковой живописи XVIII — начала ХХ века в Третьяковской галерее Андрей Голубейко рассказал о ходе реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которую повредил злоумышленник в конце мая 2018 года.

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03:00 СМИ: В МВД выразили жёсткую позицию по работе с футбольными фанатами Правоохранительные органы выразили жёсткую позицию по поводу дальнейшей работы с футбольными фанатами.

03:00 Лавров обсудил с главой МИД Сербии косовское урегулирование Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем вопросы косовского урегулирования.

03:00 Путин заявил, что его задела резолюция Европарламента о войне Российский лидер Владимир Путин заявил, что его удивила и задела резолюция Европарламента о «важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», которая касается причин Второй мировой войны.

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03:00 В Смоленске проверяют сообщения о госпитализации школьницы после употребления чая в столовой В Смоленске проверяют сообщения о госпитализации ученицы третьего класса после употребления чая в столовой, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

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03:00 «Роскосмос» предоставит NASA два места на кораблях «Союз» Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что компания приняла решение предоставить астронавтам NASA два места на кораблях «Союз-МС» для полётов к Международной космической станции в 2020 и 2021 годах.

03:00 Бетербиев: Ковалёв был моей целью, пока оставался чемпионом Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев объяснил, почему его уже не интересует проведение поединка с соотечественником Сергеем Ковалёвым.

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