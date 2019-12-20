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ERR: финны и россияне лидируют среди покупателей недвижимости в Эстонии
Проживающие в Эстонии частные лица и предприниматели совершили в 2019 году более 70 тыс. сделок с недвижимостью, при этом иностранцы приобрели в Эстонии недвижимость в общей сложности на сумму €100 млн. Среди иностранных граждан недвижимость в Эстонии чаще всего покупают финны и россияне, сообщает ERR.
ERR: финны и россияне лидируют среди покупателей недвижимости в Эстонии
Pixabay

В прошлом году иностранцы приобрели в Эстонии недвижимость в общей сложности на €100 млн, что составляет менее 3 процентов от общей суммы сделок в этом секторе. Большинство покупателей — граждане Финляндии и России.

По данным Земельного департамента, в этом году проживающие в Эстонии частные лица и предприниматели совершили более 70 тысяч сделок с недвижимостью, их общая стоимость составила 3,7 миллиарда евро. На граждан Финляндии пришлось почти 500, на россиян — 405 сделок.

«Не подтверждаются опасения, что иностранцы могут скупить все наши леса, дома и земли. При этом не стоит забывать, что многие иностранные фонды и предприятия открывают в Эстонии фирмы, занимающиеся продажей леса и пахотных земель. Такие сделки учитываются как сделки резидентов Эстонии, но за ними стоят интересы финских инвесторов», — сообщила директор портала city24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

Топ-10 стран, граждане которых купили в 2019 году недвижимость в Эстонии: Финляндия (499 сделок), Россия (405), Швеция (117), Великобритания и Северная Ирландия (100), Германия (89), Украина (56), Латвия (45), США (34), Швейцария (20), Норвегия (16) и Франция (16).

Дата публикации 20 декабря 2019 года.

 

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ERR Эстония Европа
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