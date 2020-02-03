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Independent: вымирающий город в Италии продаёт дома за €1

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В рамках национальной программы по реновации и репопуляции итальянский город Таранто продаёт дома в своём историческом центре за €1, сообщает The Independent. Это делается с целью привлечь новых жителей, ведь за последние столетия население в нём сократилось с 40 тыс. до 3 тыс. человек. Однако помимо символической суммы €1 у покупателя должно быть достаточно денег для того, чтобы провести необходимые ремонтные работы, отмечает британское издание.
Independent: вымирающий город в Италии продаёт дома за €1
Reuters

Таранто стал первым итальянским городом, присоединившимся к новой национальной программе реновации и репопуляции, сообщает The Independent. В рамках инициативы дома в историческом центре будут продаваться за €1, отмечает британское издание. 

С XIX века население в Таранто сократилось с 40 тыс. человек до 3 тыс. Город  рассчитывает, что программа позволит увеличить число жителей на 25 тыс. Пока что на продажу выставлены всего три здания с 15 жилыми помещениями.

Покупатель должен будет заплатить символическую сумму €1, но в то же время у него должно быть достаточно денег для того, чтобы провести необходимые ремонтные работы. Сумма колеблется в пределах €300—800 тыс. —  в зависимости от размера собственности и объёма работ по реновации.
 
Город также требует, чтобы после ремонта покупатели жили в этом здании или, по крайней мере, использовали его как дом для отдыха. Если первая попытка в реализации этой инициативы будет успешной, то на продажу будет выставлено больше домов — всего их в Таранто 1300. Первые потенциальные покупатели из Нью-Йорка, Милана и Рима, уже дали о себе знать.  

 

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Independent Великобритания Европа
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