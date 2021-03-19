CNN: напряжённый старт — американо-китайские переговоры на Аляске начались с обмена обвинениями

В Анкоридже состоялась первая после прихода к власти администрации Байдена встреча ведущих китайских и американских дипломатов, которая не задалась с самого начала. Госсекретарь США Энтони Блинкен отчитал Пекин за то, что он «угрожает» основанному на правилах миропорядку. В ответ представители КНР обвинили Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Поднебесной и усомнились в его лидерских качествах, передаёт CNN.

Первая личная встреча между официальными представителями Вашингтона и Пекина в Анкоридже началась с необычно напряжённого публичного обмена «дипломатическими колкостями». Слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что действия КНР вызывают «глубокое беспокойство» у администрации Байдена, получило незамедлительный отпор со стороны его китайских коллег, пишет CNN.

По словам телеканала, c самого начала двухдневных переговоров Блинкен обозначил основные претензии США к своим визави. По его словам, действия Китая, связанные с Синьцзяном, Гонконгом и Тайванем, а также его кибератаки на Америку и экономическое принуждение её союзников «угрожают основанному на правилах порядку, поддерживающему глобальную стабильность».

В ответ главный дипломат Китая Ян Цзечи предостерёг Вашингтон от вмешательства во «внутренние дела» Поднебесной. Он усомнился в том, что США имеют право говорить от имени других стран, высмеял внутреннюю стабильность страны, обвинил американцев в том, что они являются «чемпионами» по кибератакам и сами нарушают права человека.

«Мы считаем, что Соединённым Штатам важно изменить собственный имидж и прекратить продвигать свою демократию в остальном мире», — сказал Ян во вступительном слове. По его словам, многие американцы не верят в продвигаемые властями демократические идеи, в то время как китайское руководство пользуется широкой поддержкой населения.

Ян также оспорил претензии Вашингтона на мировое лидерство, заявив, что «США не представляют мир, они представляют только собственное правительство». А присутствовавший на встрече член государственного совета КНР Ван И добавил, что Пекин не примет «необоснованные обвинения со стороны США».

После затянувшегося выступления китайская делегация начала выводить журналистов из комнаты, но Блинкен решил вмешаться. «Подождите секундочку, пожалуйста», — заявил главный дипломат США, приглашая жестом прессу вернуться. После чего он сделал ещё несколько заявлений.

Госсекретарь заявил, что он провёл телефонные переговоры почти со 100 коллегами. По его словам, они были «очень довольны» тем, что США возвращаются на международную арену и возобновляют свои отношения с союзниками и партнёрами. При этом ему также пришлось услышать их «серьёзную тревогу» о действиях Пекина.

Затем Блинкен отреагировал на «нападки» китайской стороны на внутренние дела США. «Мы совершаем ошибки. Мы меняем движение, делаем шаги назад. Но на протяжении всей нашей истории мы противостояли этим вызовам открыто, публично, прозрачно. Мы не пытались их игнорировать, притвориться, что они не существуют, — подчеркнул госсекретарь. — Бывает больно. Бывает противно. Но каждый раз мы как страна становимся сильнее, лучше, сплочённее».

После этого Блинкен напомнил о встрече Си Цзиньпина и Джо Байдена, когда оба они ещё не возглавляли свои страны. «Байден в то время сказал, что ставка против Америки никогда не оправдывается. И сегодня его слова всё так же соответствуют действительности», — отметил он.

«Наша администрация стремится вести за собой с помощью дипломатии, чтобы продвигать интересы Соединённых Штатов и укреплять международный порядок, основанный на правилах, — подчеркнул Блинкен. — Эта система не является абстракцией. Она помогает странам разрешать разногласия мирным путём, эффективно координировать многосторонние усилия и участвовать в глобальной торговле, будучи уверенными в том, что все соблюдают одни и те же правила».

«Альтернативой основанному на правилах порядку является мир, в котором прав тот, кто сильнее, и победители забирают всё. И такой мир был бы гораздо более жестоким и нестабильным для всех нас», — добавил он.

Госсекретарь прибыл на Аляску после поездки в Южную Корею и Японию вместе с министром обороны Ллойдом Остином. Блинкен использовал свои визиты в Сеул и Токио, чтобы подчеркнуть единство США со своими азиатскими союзниками. Он также обнародовал ряд санкций против китайских властей за их политику в Гонконге, подчеркнув, что Вашингтон не намерен терпеть «растущую агрессию» Пекина.

Примечательно, что на фоне переговоров в Анкоридже Россия и Китай объявили о своей собственной двусторонней встрече на следующей неделе. Эта «дипломатическая демонстрация силы» призвана подчеркнуть их растущее сотрудничество, обращает внимание CNN.