Times: Китай осваивает дипломатию в стиле «сами хороши», превращая американские культурные войны в «оружие» против Вашингтона

Китайские дипломаты в последнее время всё чаще пытаются отвлечь внимание от собственных «зверств», упоминая о проблемах с правами человека внутри США, пишет The Times. Как полагает корреспондент издания, пока попытки китайцев проводить параллели между притеснениями «уйгуров» и неравенством в США выглядят весьма «топорно» — но «воукизм» американских элит ещё может принести Америке много неприятностей.

В «великом противостоянии» Китая и США, которое «определит характер следующей эпохи», намечается новый этап: у Пекина — во всяком случае, так считают китайские власти — появилось новое оружие против Америки в виде американской же политики идентичности, пишет вашингтонский корреспондент британской The Times Джош Глэнси. Как поясняет журналист, Китай намеревается воспользоваться бушующими в США «культурными войнами», чтобы лишить Вашингтон воли — и этот новый подход был продемонстрирован на прошлой неделе в ходе китайско-американского дипломатического саммита на Аляске.

На этой «напряжённой» встрече, проходившей в Анкоридже, главам дипломатических ведомств было выделено по две минуты на вступительные речи — и первым выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен, который раскритиковал Китай за отказ соблюдать международные нормы, напоминает автор. А вот его китайский коллега Ян Цзечи в ответ разразился «до смешного неловкой тирадой на 18 минут» об американском коварстве — и, в числе прочего, напомнил о проблемах с правами человека в США, подчеркнув, что о «моральном разложении» Вашингтона свидетельствует появление движения Black Lives Matter, пишет Глэнси.

Но это — лишь часть более масштабной стратегии, продолжает корреспондент The Times. «В последние месяцы в Китае осознали тот факт, что воукизм — новая прогрессистская религия США — настолько погряз в самоуничижении, что может оказаться для Пекина полезным инструментом, который поможет ему добиться своей цели и обогнать западную сверхдержаву. Да, аргументируют китайцы, КНР управляет авторитарное правительство, которое ведёт в Тибете и Синьцзяне этнические чистки; да, оно упраздняет правовое государство в Гонконге и может в ближайшие годы вторгнуться на Тайвань, объединив весь китайский народ под куполом своего зловещего полицейского государства. И тем не менее китайцы надеются, что разговорами о расовой несправедливости они могут доказать определённое тождество — вы поработили африканцев и подвергли этническим чисткам коренных американцев, а мы то же самое делаем в Тибете и Синьцзяне; значит, вы такие же плохие, как мы, и в глубине души это понимаете», — рассуждает Глэнси.

Если бы на дворе был 1821-й или даже 1921 год, такая позиция имела бы право на существование, признаёт британский журналист. Однако те «затруднения» в плане неравенства, которые стоят перед США на сегодняшний день, «на порядок» менее значительны, чем китайские лагеря для уйгуров — представителей мусульманского этнического меньшинства, которое Пекин «лишает собственной культуры, религии, детей и вообще самых базовых человеческих прав», подчёркивает Глэнси.

Между тем, возможность вновь «пнуть янки», как всегда, не упустил и «благонравный» президент России Владимир Путин, отмечает автор. Когда российскому лидеру на прошлой неделе стали задавать вопросы по поводу его «ссоры» с президентом США Джо Байденом, чуть ранее назвавшим Путина «убийцей», тот в ответ стал говорить об историческом расизме в Штатах, пишет корреспондент The Times. По мнению Глэнси, это — отнюдь не случайность, ведь Россия и Китай «чувствуют слабость США» и понимают, что «американские прогрессистские элиты фундаментально оторваны от реальности и не в состоянии должным образом рассмотреть недостатки собственной страны в свете конъюнктуры».

Методам, которые теперь применяет Китай, уже подыскали название: попытки Пекина приспособить культурные войны в США под «дымовую завесу» для сокрытия собственных «зверств» окрестили «воуквошингом» или отмыванием через воукизм, говорится в материале Глэнси. По мнению автора, именно такой методологией руководствовались авторы твита, опубликованного на официальной странице китайского посольства в Вашингтоне; в этой публикации утверждалось, что китайским властям в процессе «искоренения экстремизма» среди уйгуров удалось «эмансипировать уйгурских женщин», которые перестали быть «фабриками для детей» и стали «более уверенными в себе и независимыми». «Уверен, эти женщины, которых насильно стерилизуют и лишают свободы, вовсю наслаждаются плодами такой вот новообретённой независимости», — иронизирует в ответ британский журналист.

Как отмечает Глэнси, «мерзотность» этой публикации, к счастью, демонстрирует слабую сторону «китайского гамбита»: пока дипломаты из Поднебесной пользуются новыми методами крайне «топорно», и в заявлениях Пекина легко просматривается его желание достичь собственных целей. Между тем, китайцы будут и дальше ставить на то, что «преисполненные ненависти к себе» последователи «воукизма» не смогут увидеть разницу между «геноцидом» в Синьцзяне и неравенством в Чикаго, предупреждает журналист. «Они всерьёз думают, что американские элиты до такой степени глупы и зациклены на себе. И я боюсь, что они могут оказаться правы», — подытоживает корреспондент The Times.