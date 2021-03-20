Fox News: нападки на Россию помогают Байдену казаться крутым и отвлекать внимание от китайской угрозы

В интервью каналу ABC News президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и пообещал, что тот «заплатит» за своё поведение. По мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, резкие высказывания о российском лидере рассчитаны на то, чтобы отвлечь внимание от растущей угрозы со стороны Пекина, ведь с Китаем семью Байдена связывают денежные отношения.

Дональд Трамп больше не президент, а это значит, что в последнее время о России особо не слышно. То есть не было слышно до вчерашнего дня, когда Джо Байден дал интервью с целью напомнить нам, что он крутой парень.



ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, главный политический корреспондент ABC News: Итак, вы знаете Владимира Путина. Вы считаете его убийцей?



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Угу. Считаю.



ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС: Какую же цену он должен заплатить?



ДЖО БАЙДЕН: Вы обязательно увидите, какую цену он заплатит.



«Путин заплатит, потому что он убийца!» — говорит человек, который только что запустил ракеты по Сирии без какой-либо очевидной причины. В ответ Путин вызвал Байдена на дебаты, которые, честно говоря, стоило бы посмотреть. Мы хотим послушать, что может сказать Байден.



Но рассмотрим подробнее деяния России. Она ведь нас так огорчает! Что сделали русские? Провели геноцид, скупили все страны третьего мира в Африке и Латинской Америке, строят буквально всю инфраструктуру на Багамах. В нашем собственном полушарии они крадут наши рабочие места, нашу интеллектуальную собственность, забрасывают нашу страну тоннами фентанила, унёсшего более 100 тысяч жизней. Они наводнили наши университеты шпионами. Они пытаются добиться мирового господства!



Хотя… погодите! Это не Россия! Россия не выпускала вирус, разрушивший нашу экономику и оставивший миллионы людей без работы. Это сделал Китай. Китай. И диктатор, который им управляет, Си Цзиньпин. Джо Байден это знает. Он знает, что Россия не угрожает существованию Соединённых Штатов, но продолжает говорить об этом, потому что не хочет говорить о Китае. Его семья, по-видимому, заработала миллионы с помощью Китая. Как и другие бесчисленные представители корпоративной и правящей элиты. Но заплатит Путин! И не только Путин. Знаете, кто ещё заплатит? Вы. Скоро вам придётся платить гораздо больше налогов. Об этом Байден нам тоже рассказал.



Дата выхода в эфир 18 марта 2021 года.