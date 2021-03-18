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Guardian: в ответ на обвинения Байдена Путин пожелал ему здоровья

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Владимир Путин ответил на обвинения и угрозы расплаты со стороны нового американского президента, пожелав Джо Байдену здоровья, пишет британская газета The Guardian. При этом многие российские политики сочли высказывания главы Белого дома неприемлемыми, оскорбительными и истеричными и потребовали от лидера США извинений. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в России увидели, что Джо Байден не хочет налаживать отношения с Москвой, и будут исходить из этого в дальнейших действиях.
Guardian: в ответ на обвинения Байдена Путин пожелал ему здоровья
Reuters

Владимир Путин пожелал Джо Байдену здоровья, в то время как кремлёвские чиновники набросились на «сумасшедшего, истеричного» американского президента и обещали расправу, если он не извинится за то, что назвал своего российского коллегу «убийцей», сообщает британская газета The Guardian. По словам Путина, в замечаниях Байдена отразились прошлые и нынешние проблемы США.

В среду Москва отозвала своего посла в Вашингтоне после того, как Байден во время телевизионного интервью согласился с тем, что его российский коллега якобы организовывал убийства. В том же интервью Байден заявил, что Владимир Путин вскоре «заплатит цену» за предполагаемое вмешательство в выборы.

Как напоминает издание, отношения двух стран обострились после того, как Вашингтон ввёл санкции в связи с отравлением Алексея Навального и рассекретил отчёт разведки, в котором говорилось, что Путин руководил вмешательством в президентские выборы в США в 2020 году, подтолкнув отношения между странами к ухудшению.

«Это очень плохие высказывания президента США, — заявил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. — Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого».

Выступая по российскому телевидению, Владимир Путин сказал: «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка».

Как отметил российский президент, «мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы». И в результате на этом основании складывается оценка человеком других людей, пояснил глава Кремля.

Также Владимир Путин заявил: «Мы действительно, как он [Байден] сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья». При этом президент России добавил, что говорит это «без иронии и без шуток».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв считает, что Москва, скорее всего, предпримет дальнейшие шаги, «если не последует разъяснений и извинений с американской стороны».

Косачёв заявил, что комментарии Байдена «неприемлемы ни при каких обстоятельствах», а также что высказыванием американского президента любые ожидания новой политики новой администрации США «списаны в утиль».

Как сообщает The Guardian, ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал интервью Байдена «триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у американского лидера случилась «истерика» и что он «оскорбил граждан нашей страны».

В прошлом году Путин похвалил Байдена как «опытного» политика и сказал, что готов работать с любой американской администрацией для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Но в первом же разговоре с Путиным Байден дал понять, что займёт значительно более жесткую позицию в отношении Москвы, чем администрация Трампа, чем подтолкнул российского лидера к преследованию Навального и кибератакам на американские правительственные учреждения, утверждает британская газета The Guardian.

Ранее Байден заявлял, что не верит в то, что у Путина есть душа. Эту оценку он повторил в интервью в среду. Однако новый американский президент настаивает на наличии областей, в которых у стран присутствует «взаимный интерес к совместной работе», даже несмотря на то, что обе стороны обвиняли друг друга в ухудшении отношений.

Когда Москва отозвала своего посла для консультаций, пресс-секретарь МИД Мария Захарова признала, что отношения между двумя странами находятся в сложном состоянии и что США «завели их в тупик». При этом Джен Псаки из Белого дома заявила, что «россияне понесут ответственность за предпринятые ими действия».

После попытки Обамы «перезагрузить» отношения противники холодной войны столкнулись с хакерскими атаками со стороны России, вмешательством в выборы, аннексией* Крыма Москвой и поддержкой режима Асада в гражданской войне в Сирии, уверяет The Guardian.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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источник
Guardian Великобритания Европа
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